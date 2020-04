SV Scherpenberg verlängert mit weiterem Leistungsträger

Bleibt er, bleibt er nicht? Emre Terzi beendete kürzlich alle Spekulationen darüber, dass er mit dem Gedanken spielt, in der neuen Fußballsaison in der Oberliga aufzulaufen. Der 23-jährige Außenverteidiger wird eine vierte Saison beim SV Scherpenberg auf dem Aschenplatz im Wäldchen absolvieren. „Die Zusage hat mich sehr erfreut. Ich weiß, was Emre kann. Und er weiß, was er an uns hat“, sagt Trainer Ralf Gemmer.

Zuletzt sollen angeblich Oberliga-Aufstiegsaspirant Teutonia St. Tönis sowie die Oberligisten Ratinger Spielverein und der TSV Meerbusch an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein. Für Meerbusch hatte Terzi schon als A-Jugendlicher in der Oberliga mitgemischt.

Zweiter Torhüter beim SV Scherpenberg gesucht

In Scherpenberg könnte der schnelle, trickreiche Außenverteidiger allerdings nun auch echte personelle Konkurrenz bekommen. Bisher galt Terzi auf der linken Defensivseite trotz zweier Platzverweise in dieser Saison als unantastbar. Wenn er spielbereit war, stand er auch in der Startelf. Möglicherweise könnte ihm Julian Klingen den Startplatz nun streitig machen.

Versucht sich in der Fußball-Landesliga: Julian Klingen vom SV Schwafheim. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Der 23-jährige Mittelfeldspieler ist überaus vielseitig unterwegs, kann mit beiden Füßen gleich gut schießen und hat für den SV Schwafheim schon auf Landesliga-Niveau gespielt.

Weitere Zugänge hat Trainer Gemmer noch im Visier, dazu einen neuen zweiten Torhüter als Ergänzung und Konkurrenz zu Tobias Prigge, der unter Gemmer seit der Winterpause der Stammkeeper im Scherpenberger Gehäuse war. Der bisherige zweite Torsteher, Dominik Weigl, wechselt ja bekanntlich zu Viktoria Goch in die Fußball-Bezirksliga.

Scherpenberg mit wenigen Fragezeichen

Im aktuellen Aufgebot der Moerser gibt es nur noch wenige Fragezeichen, was die Zukunft anbetrifft. Mittelfeldspieler Yousef Gamal, der bisher in der Landesliga noch keinen Einsatz hatte, wird bleiben. Dies ist beim ehemaligen Homberger Murat Kara noch unklar. Der Mittelfeldmann gehörte bei 16 Einsätzen allerdings meist zum Stammaufgebot.

Fraglich ist, ob Marc Frackowiak, lange verletzter Winterzugang vom Bezirksligisten SV Schwafheim, und Bill Malangu (im Januar vom A-Kreisligisten Düsseldorfer SV 04 geholt) bleiben werden. Beide blieben in der kurzen Rückserie beim aktuellen Tabellenvierten der Fußball-Landesliga ohne Einsatz.