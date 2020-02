Treue beim SV Schwafheim: 250. Spiel für Felix Hilla

Seiner Mannschaft kann Felix Hilla am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenletzten SV Straelen II noch nicht wieder helfen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler weilt in der dritten Woche bei seiner Mutter auf den Philippinen und wird erst am Wochenende aus Südostasien in Moers zurückerwartet.

Spätestens aber in der Woche darauf wird der treueste Fußballer des Bezirksligisten SV Schwafheim ein Jubiläum feiern. Am 8. März gegen die Sportfreunde Broekhuysen bestreitet Hilla sein 250. Pflichtspiel im grün-weißen Dress. Und soll dann wieder dafür sorgen, dass der ehemalige Landesligist langsam zurück in die Erfolgsspur findet. Nötig wäre es ja: Aktuell sind die Schwafheimer akut abstiegsgefährdet.

„Felix ist in der Mannschaft eine ganz wichtige Stütze – sportlich und auch menschlich“, bekräftigt Trainer Manfred Wranik, der mit dem SVS derzeit auf Relegationsplatz 15 rangiert, „er kann in einem Spiel immer den Unterschied machen.“ Hilla ist meist im defensiven Mittelfeld auf der Sechser-Position unterwegs, kann aber auch offensiver als Zehner agieren.

Kein Feldverweis beim SV Schwafheim

Die Treue zu Schwafheim ist ausgeprägt. Als 17-jähriger A-Jugendlicher war Hilla im Sommer 2009 vom VfB Homberg nach Moers gewechselt. Seitdem spielt er, von einer kleinen, wenige Wochen langen Unterbrechung abgesehen, stets für die Grün-Weißen. Fünf Aufstiege gelangen dem SVS mit Hilla: Von der Kreisliga C ging es bis in die Landesliga. Ein fünfter Aufstieg aus der vergangenen Saison steht mit der zweiten Mannschaft zu Buche.

Weitere Zahlen sprechen für sich: Für Schwafheim hat Hilla, so sagt es die interne Vereinsstatistik, in 20.163 Spielminuten auf dem Platz gestanden. In 249 Partien erzielte er 73 Tore. Am bemerkenswertesten ist allerdings: In elf Jahren sah der Mittelfeldmann weder eine Rote Karte noch Gelb/Rot.