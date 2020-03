TuS Lintfort ergibt sich in Berlin in sein Schicksal

Manchmal geht es eben ganz schnell: Die Spielerinnen des Handball-Zweitligisten TuS Lintfort schwebten vergangenes Wochenende noch auf Wolke sieben, boten kollektiv eine tolle Leistung und zeigten der TG Nürtingen somit die Grenzen auf. Nur eine Woche später herrscht wieder triste Ernüchterung. Die Mannschaft ist nach der deutlichen 22:35 (11:13)-Abreibung bei den Füchsen Berlin wieder knallhart auf dem Boden der Realitäten aufgeschlagen. Das Ergebnis allein ist schon eine Ohrfeige. Aber wie sich die Mannschaft in Durchgang zwei präsentiert hat, war schon ziemlich desolat.

Dabei hatte der Gast vom linken Niederrhein umgehend einen „Fuß in der Tür“. Lintfort fand sofort die richtige Einstellung in der Defensive, mit der dazugehörigen Laufarbeit. Der Innenblock stand massiv und stark, sendete damit wichtige Impulse aus. Die Spielerinnen entwickelten das nötige Gespür dafür, im richtigen Moment raus zu treten und aggressiv zu kämpfen.

Auch im Angriff lief es ordentlich, das Konzept wurde ausgespielt, oft stach zudem die zweite Welle. Lintfort überraschte und führte in der 12. Minute mit 8:5.

Ohne Loes Vandewal

Und das, obwohl die Beste – Haupttorschützin Loes Vandewal – zwar mit anreiste, aber wegen bekanntlich anhaltender Achillessehnenbeschwerden nicht zum Einsatz kam. Die Begegnung gestaltete sich aber in der Folgezeit wieder ausgeglichen, so dass sich zwei Kontrahenten auf Augenhöhe bis zum Pausenpfiff bekämpften. Es gab somit überhaupt keinen Grund für die zweiten 30 Minuten etwas zu ändern. Und doch brach das Unheil über den TuS Lintfort herein. Die Mannschaft fand urplötzlich nicht mehr statt. Es lief gar nichts mehr zusammen. Im Angriff wurden sich reihenweise unvorbereitete Würfe genommen, die zum Großteil einfach nur schlecht platziert in die Mitte des Tores landeten. Die Füchse-Torhüterin wurde somit quasi zur Heldin geschossen.

Einladung an den Gegner

Die bittere Folge: Die zahlreichen TuS-Ballverluste waren eine Einladung an die Berliner Adresse, die sich immer wieder mit dem Gegenstoß erfolgreich durchsetzten.

Die Lintforterinnen ließen nun ziemlich schnell die Köpfe hängen, kam aufgrund des katastrophalen Auftritts und einer behäbigen Rücklaufmoral in kurzer Zeit komplett (12:22/41.) unter die Räder. Die Mannschaft war nun gebrochen. Selbst die Verteidigung zerfiel in alle Einzelteile, zeigte sich unsortiert, ließ sich mit einfachen Finten auswackeln.

„Wir haben uns in Hälfte zwei so richtig schlecht präsentiert“, schimpfte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein nach dem Schlusspfiff. „Wir wussten, dass es ohne Loes Vandewal schwer werden würde. Aber meine Mannschaft darf sich in so kurzer Zeit nicht so krass von den eigenen Misserfolgen herunterziehen lassen. Wir haben uns in unser Schicksal ergeben, sind überhaupt nicht mehr zurückgelaufen.“

TuS: Henschel 6/3, Kunert 4, Legermann 3, Klein 3, Kinlend 1, Lambertz 1, Norup Isaksen 1, van Nijf 1, Willing 1, Kaiser 1.