TuS Lintfort gelingt im Abstiegskampf der Befreiungsschlag

Am Niederrhein. In der Handball-Landesliga kassiert TV Issum eine unnötige Niederlage, TV Schwafheim punktet und TuS Lintfort holt einen wichtigen Auswärtssieg.

Der TV Schwafheim bleibt zwar vor heimischer Kulisse ungeschlagen, musste aber beim 25:25-Remis gegen den TV Korschenbroich II den ersten Punktverlust hinnehmen.

Gruppe 1: TV Schwafheim - TV Korschenbroich II 25:25 (11:14). In dieser Partie war von der ersten Minute an richtig Tempo drin. Korschenbroich reiste mit zahlreichen Talenten an, die eine erhöhte Laufbereitschaft an den Tag legten. Schwafheim ließ sich aber nicht beeindrucken, hielt dagegen, war ein absolut gleichwertiger Gegner. Erst in den letzten Minuten vor dem Pausenpfiff fehlte etwas die Geduld – die Fehlerquote im Angriff stieg. Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein spannendes Kräftemessen. Korschenbroich erspielte sich allerdings nun leichte Vorteile und sah in der Endphase schon wie der Sieger aus. Schwafheim reagierte, nahm zwei Gästespieler „kurz“, hatte mit dieser taktischen Maßnahme das richtige Mittel gefunden, erzielte kurz vor dem Abpfiff noch den Ausgleich. „Die Partie war nervenaufreibend mit einem für uns glücklichen Punktgewinn“, sagte TVS-Trainer Peter Wiedemann.

TVS: Helge Tervoort 6, Rawanbachsch 4, Milewski 3, Knapinski 3, Henning Tervoort 3, Bünten 2, Cappel 2, Wiedemann 2.

Gruppe 3: TV Issum - HSG Hiesfeld/Aldenrade II 24:25 (14:12). Für Issum begann die Partie gut. Die defensive 6:0-Abwehr stand kompakt mit einer soliden kämpferischen Ausrichtung. Und auch die Offensive überzeugte mit Zielstrebigkeit (10:4). Issum selbst, ließ es aber zu, dass der Schlendrian einzog. Ein schlimmer Fehler: Die Mannschaft verlor den Zugriff auf die Begegnung, schenkte bis zum Pausenpfiff den soliden Vorsprung her. In den zweiten 30 Minuten gab es dann sogar den totalen Einbruch. Das Team konnten keinen Druck mehr erzeugen, brach in seiner Leistung weg und resignierte gänzlich. „Es war ein richtig schlechter Auftritt. Da nehme ich mich nicht raus“, so TVI-Coach Oliver Cesa.

TVI: Kaub 6/2, Krahl 4/1, Höhner 4, Schmetter 3, van Stephaudt 2, Teuwsen 2, Zell 2, Niewerth 1.

SC Bottrop - TuS Lintfort 21:23 (12:10). Für den TuS Lintfort war dieser Erfolg ein echter Befreiungsschlag. Die Michalak-Mannen siegten im Kellerduell in Bottrop und holten sich immens wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der Grundstein wurde in der Deckung gelegt, mit einem richtigen starken Torwart Kevin Schatull in der Hinterhand.

Lintfort konnte nach dem Seitenwechsel nochmals zulegen, hielt das starke Deckungsniveau und wurde im Angriff effizienter. Der Gast setzte sich schnell und gekonnt ab. „Der Sieg tat uns allen richtig gut“, freute sich nachher TuS-Coach Andreas Michalak.

TuS: Schmitz 9/3, Miller 5/1, König 2, Salobir 2, Schatull 2, Stenger 1, Küpper 1, te Mosche 1.