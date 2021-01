TuS Lintfort: Heimspiel am Samstag läuft live im Internet

Kamp-Lintfort Die Fangemeinde der Handballfrauen des Zweitligisten TuS Lintfort freut es: Die Heimpartie gegen Zwickau wird live im Netz gezeigt.

Handball-Heimspiele ohne Zuschauer, daran haben sich die Zweitliga-Frauen des TuS Lintfort mittlerweile schon fast gewöhnt. Mit der Partie am kommenden Samstag (17.30 Uhr, Eyller Sporthalle) gegen den Tabellenzweiten BSV Sachsen Zwickau werden die Spielerinnen von Trainerin Bettina Grenz-Klein aber erstmals seit dem Corona-Lockdown Anfang November für die Fangemeinde wieder sichtbar.

Am Samstag wird das Heimspiel gegen Zwickau live auf der Handball-Internet-Plattform von sportdeutschland.tv unter der Adresse handball-deutschland.tv übertragen. „Wir haben eine Produktionsfirma aus Bremen engagiert, die das Spiel mit zwei Kameras und Moderatoren auf der Plattform streamen wird. Das ist für unsere Zuschauer und auch für die Sponsoren ein wichtiges Signal, dass wir noch präsent sind“, betont Ulrich Klein, Manager der TuS-Zweitligafrauen.

Weitere Heimspiele sollen übertragen werden

Schon in der vergangenen Saison wurde eine Heimpartie live im Netz gezeigt: am 7. Dezember 2019 gegen die SG Kirchhof. „Wir planen derzeit, alle übrigen Heimspiele dieser Saison ebenfalls zu übertragen“, versichert Manager Klein, „langfristig würden wir das auf eigene Beine stellen wollen. Dazu könnten wir das anzuschaffende Equipment, was für eine Übertragung in der Halle nötig ist, auch anderen Nutzern zur Verfügung stellen – beispielsweise den Basketballern der BGL.“ Die Handballpartie gegen Zwickau wird auf jeden Fall ein Probelauf für alle Beteiligten werden.

Übrigens: Auf der Bundesliga-Videokonferenz der Ersten und Zweiten Ligen kürzlich wurde festgelegt, dass die laufende Saison auf jeden Fall gewertet wird, wenn mindestens 50 Prozent der angesetzten Spiele ausgetragen worden sind. Das wären im Falle der Zweitligafrauen lediglich noch zwei Spieltage plus der ausstehenden fünf Nachholspiele, bei denen zweimal auch der TuS Lintfort beteiligt wäre. Die neue Regelung lehnt sich an jene bei den Amateurfußballern an.