TuS Lintfort stemmt sich gemeinsam gegen alle Widrigkeiten

Kamp-Lintfort Der hauchdünne Erfolg über den HSV Solingen-Gräfrath ist auch ein Triumph der Moral und des Kopfes. Prudence Kinlend denkt schon weiter.

Jubel und Begeisterung über den 25:24 (11:10)-Erfolg gegen den HSV Solingen-Gräfrath, den Prudence Kinlend erst vier Sekunden vor dem Ende perfekt gemacht hatte, waren kaum abgeebbt, da blickte die Siegtorschützin schon wieder nach vorne. „Jetzt wollen wir am Mittwoch auch gegen Beyeröhde gewinnen, dann können wir uns vielleicht neue Ziele setzen“, sagte Kinlend. Bisher hatte die Vorgabe für die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort nur Klassenerhalt geheißen, doch die Gefahr, noch einmal in Abstiegsnöte zu geraten, wird mit jedem Sieg – am Samstag war es der dritte in Serie – geringer. Mit 15:9 Zählern steht der TuS nun bereits auf dem fünften Rang und kann Mittwoch gegen das Team aus Wuppertal nach Punkten zum Vierten aus Gräfrath aufschließen.

Samplonius fehlt phasenweise das Glück im Abschluss

Dass die Lintforterinnen in dieser Spielzeit nichts mehr mit dem Keller zu tun haben werden, sondern sogar gute Chancen haben dürften, sich am Ende in der oberen Hälfte einzufinden, lässt nicht nur der Blick auf die aktuelle Tabelle hoffen, sondern auch die Art und Weise, wie sich das Team von Bettina Grenz-Klein am Samstag allen Widrigkeiten zum Trotz durchsetzen konnte. Die personellen Voraussetzungen waren schon bescheiden, weil mit Lisa Kunert und Hannah Haase zwei wichtige Rückraumalternativen fehlten. Dazu ging Naina Klein angeschlagen ins Spiel, und auch Jule Samplonius wirkte etwas müde, agierte zudem überwiegend ohne Fortune. Der jungen Nachwuchskraft ist so ein schwächerer Auftritt ohne Frage zuzugestehen. Und auch Samplonius stemmte sich bis zum Schluss gegen alle Komplikationen und Rückschläge, die der TuS im Laufe der 60 Minuten erleben musste.

Klein und Kinlend tragen die Hauptlast im Angriff

„In Naina Klein und Prudence Kinlend hatten wir vielleicht unsere herausragenden Kräfte im Angriff, aber einfach alle haben ihren Teil zu diesem Erfolg beigetragen“, freute sich Grenz-Klein über eine starke Teamleistung. Stolz machte die Trainerin vor allem, dass die Solinger Angriffsmaschine mit einem bisherigen Toreschnitt von knapp 30 an der Eyller Straße nur 24 Treffer erzielen konnte: „Das war der Schlüssel zum Sieg. Uns war vorher schon klar, dass wir andernfalls keine Chance haben würden.“

Laura Graef zeigt neun Paraden in Durchgang eins

Wobei: 30 Treffer hätte auch eine ersatzgeschwächte Lintforter Mannschaft an diesem Tag locker erzielen können. Doch gerade nach der 9:5-Führung (18.), an der auch die starke Torhüterin Laura Graef (neun Paraden im ersten Durchgang) großen Anteil hatte, vergab der TuS viel zu viele gute Möglichkeiten, darunter auch vier Siebenmeter. Aber es war eben auch eine Stärke der Gastgeberinnen, dass sie trotz der schwachen Abschlussquote und einiger unnötiger Fehler nie den Kopf hängen ließen und sich die Bälle häufig durch viel Kampf in der Deckung einfach wieder zurückholten.

Prudence Kinlend übernimmt das Kommando

Und als in der Schlussphase viele Beine schwer wurden, übernahm Prudence Kinlend das Kommando in herausragender Manier. Die erstligaerfahrene Rückraumspielerin lenkte aus der Mitte noch ein wenig umsichtiger, holte eine wichtige Zeitstrafe heraus, verwandelte von der Marke, als es darauf ankam und setzte schließlich auch den umjubelten Schlusspunkt aus schwieriger Position. „Ich habe gemerkt, dass ich einfach noch etwas mehr machen musste“, meinte die 28-Jährige. Eine Aussage, die auch zu ihrem Motto für den kommenden Mittwoch passt: „Wenn viele angeschlagen sind, müssen alle, die fit sind, eben doppelt Gas geben.“

TuS: Graef, Angenendt; Kinlend (8/1), Samplonius (3/1), Willing (1), Henschel, Gruner (2), Klein (8), Legemann (1), Lambertz (2), Lucas, Ueffing, Kaiser.