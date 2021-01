TuS Lintfort: Torjägerin Lisa Kunert spielt mit Schmerzen

Kamp-Lintfort Die Zweitliga-Handballfrauen des TuS Lintfort müssen am Samstagabend beim Tabellensechsten VfL Waiblingen nahe Stuttgart antreten.

Lisa Kunert ist eine überaus ehrgeizige Handballerin. Die 20-Jährige steuert für den Zweitligisten TuS Lintfort in der Regel mehr als fünf Treffer pro Spiel von der rechten Rückraumposition bei. Dazu ist Kunert erste Siebenmeterschützin der Blau-Schwarzen. Das Talent spielt allerdings seit nunmehr fast drei Monaten unter latenten Schmerzen. Ein Fersensporn sorgt für beharrliche Pein, gerade auch bei Sprungwürfen. Am Samstag (18.30 Uhr), wenn der TuS beim Tabellensechsten VfL Waiblingen gastiert, muss Kunert wohl wieder die Zähne zusammenbeißen.

"Lisa spielt mit einer Handbremse im Kopf"

Die Frage ist nur, wie lange das gut geht. TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein beobachtet die gesundheitliche Lage bei Lisa Kunert durchaus mit Sorge. Eigentlich hatten die Lintforterinnen vor allem auf die mehrwöchige EM-Spielpause vor Weihnachten gesetzt. Doch die Sache mit dem Fersensporn wollte sich partout nicht bessern. Aus welchen Gründen auch immer. „Lisa spielt mit einer Handbremse im Kopf und weiterhin mit Schmerzen im Fuß“, sagt Trainerin Grenz-Klein, „das ging in Herrenberg ganz gut, gegen Zwickau dann eben nicht gut.“

Vergangenen Samstag beim 28:27 über Sachsen Zwickau war nach einer Viertelstunde mit diversen Fahrkarten für Kunert eine Zwangspause angezeigt. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass die Rückraumwerferin in naher Zukunft doch noch mal einige Wochen Schonung braucht.

Neuzugang Jule Samplonius springt in die Bresche

„Das werden wir dann hinnehmen müssen. Meine Mannschaft ist dazu mental stark genug, Lisas Ausfall zu kompensieren“, versichert Bettina Grenz-Klein. Gegen Zwickau sprang Neuzugang Jule Samplonius in die Bresche. Die 19-jährige Linkshänderin traf siebenmal ins Netz und hatte entscheidenden Anteil am Coup über den Tabellenzweiten.

Der VfL Waiblingen wird am Samstag ein ähnlich schwieriges Kaliber. Der mit einem breiten Kader aufgestellte Rangsechste gehört eigentlich zu den Top 4 der Liga. Ein schwacher Saisonstart nebst gravierender Verletzungsausfälle lässt die Württembergerinnen nun hinterherlaufen. Der neue Trainer Thomas Zeitz und sein Team mussten sich erst einmal finden. Zuletzt gelangen allerdings drei Siege in Serie.

Lintforter Innenblock bekommt Abwehrarbeit

Die Lintforterinnen erwartet ein groß gewachsener, körperlich robuster Rückraum mit Wurfpotenzial. Dazu mag Waiblingen gern das Tempospiel. In der Rückraummitte ist die quirlige Sinah Hagen unterwegs, die stark im Zweikampf agiert, meist für fünf bis sieben Tore gut ist und sich auch stets an Gegenstößen beteiligt. „Unser Innenblock mit Naina Klein, Jana Willing und Anika Henschel wird da Arbeit bekommen“, prognostiziert TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein.

Auf Lintforter Seite gibt es personell, abgesehen von der eingangs erwähnten Lisa Kunert, keine Einschränkungen. Der Heimerfolg über Zwickau hat das Team natürlich beflügelt. „Einige Übungen im Training wie der Tempo-Gegenstoß gingen erstaunlich gut. Jetzt sind wir aber in Waiblingen in der Beweispflicht, dass Zwickau nicht eine Eintagsfliege war“, hebt Trainerin Grenz-Klein hervor.