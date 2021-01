TuS Lintfort: Trainerin stärkt Torhüterin Graef den Rücken

Kamp-Lintfort In der 2. Handball-Bundesliga erwartet der TuS Lintfort am Samstag den Rangzweiten Zwickau. Einsatz von Spielmacherin Kinlend fraglich.

Eine Aufgabe in dieser Vorbereitungswoche lag Bettina Grenz-Klein besonders am Herzen. Die Trainerin des Handball-Zweitligisten TuS Lintfort wollte ihrer Torhüterin Laura Graef mental etwas den Rücken stärken. Beim 28:30 in Herrenberg am vergangenen Samstag hatte die 26-Jährige einen schwachen Abend erwischt und erntete dafür auch Kritik. „Das kommt vor, ist für mich aber eine Ausnahme. Zu 99 Prozent ist Laura bei uns eine Bank. Hundert Prozent geht nicht, dann wäre man ja eine Maschine“, bekräftigt Trainerin Grenz-Klein vor der schweren Heimaufgabe am Samstag (17.30 Uhr/live bei sportdeutschland.tv) gegen den Tabellenzweiten BSV Sachsen Zwickau.

Die Übungsleiterin mochte zwar auf der Leistung von Herrenberg nicht länger als nötig herumreiten. Dennoch sprach Grenz-Klein das Torwartthema noch einmal an: „Laura macht sich viele Gedanken, wenn sie nicht so gut drauf ist. Darauf muss man schon eingehen.“ Natürlich wird es gegen Zwickau nicht allein an der Torhüterin liegen, die im Handball von Hause aus eine Schlüsselposition bekleidet. Aufmunternde Worte schaden in der Regel aber nicht. „Aufstehen, Krone richten, dann geht es weiter“, sagt Trainerin Grenz-Klein deshalb mit Blick auf Laura Graef.

Vorteil Lintfort: Mit Eva Legermann kehrte in Herrenberg eine wichtige Spielerin nach fast dreimonatiger Pause wegen einer schweren Schulterverletzung ins Team zurück. Die 24-jährige Linksaußenspielerin fügte sich sogleich gut ein und markierte vier Treffer. Dazu machte Legermann für die ausgefallene Prudence Kinlend in der Abwehr einen guten Job.

Möglich, dass sich die defensive Konstellation gegen Zwickau nicht ändern wird, sollte Spielmacherin Kinlend nach ihrer Bauchoperation doch noch einmal passen müssen. Die Torjägerinnen Lisa Kunert und Naina Klein dürften indes nach überstandenen Verletzungen voll einsatzfähig sein. Kunert besaß in Herrenberg am vergangenen Samstag schon große Spielanteile und steigerte sich nach mauem Beginn beachtlich. Klein baute auch wegen Trainingsrückstand in Halbzeit zwei ab, legte aber gute erste 30 Minuten hin.

Die Gäste aus Zwickau werden am Samstag in der Eyller Sporthalle eine ähnlich hohe Hürde wie Herrenberg darstellen. TuS-Trainerin Grenz-Klein rechnet vor allem mit mehr Druck aus dem starken Rückraum der Sächsinnen. Wegen einer Verletztenmisere zu Saisonbeginn wurde im Oktober die ehemalige Leverkusener Bundesligaspielerin Pia Adams nachverpflichtet. Die 25-Jährige, die wegen einer hartnäckigen Fußverletzung eine kleine Handballpause eingelegt hatte, ist bei Zwickau auf der halblinken Position ein gewichtiger Faktor.

Die Gäste haben in elf Saisonpartien bislang neunmal gewonnen und nur drei Punkte abgegeben. Das 27:27 gegen Werder Bremen zuletzt und zwei nur knappe Sieg danach im neuen Jahr in Nürtingen und gegen Rödertal zeigen aber, dass Zwickau zu packen ist. TuS-Trainerin Grenz-Klein: „Wir wollen auf Sieg spielen und sind selbstbewusst genug. Offensiv müssen wir allerdings cleverer handeln als in Herrenberg zuletzt.“

Beim Blick auf die noch etwas schiefe Tabelle wegen einiger Nachholspiele hat Grenz-Klein in erster Linie die drei Abstiegsplätze im Blick. Angesichts der folgenden schweren Aufgaben in Waiblingen und gegen Solingen-Gräfrath könnte der Drei-Punkte-Vorsprung vor dem Tabellenzwölften Werder Bremen, der den ersten Abstiegsplatz einnimmt, kein allzu dickes Polster sein. „Zwei Punkte mehr am Samstagabend täten uns sehr gut, um nicht in ein paar Wochen unter Siegesdruck zu geraten“, betont Bettina Grenz-Klein.