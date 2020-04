TV Asberg: Bund zahlt für Sportanlage vier Millionen Euro

Der Trainings- und Spielbetrieb ruht zwar derzeit in den Sportvereinen, dennoch laufen die Planungen für die Zukunft. So auch in der Fußballabteilung des TV Asberg, wo die Weichen für die kommende Saison gestellt werden. Aber auch darüber hinaus. So gab es grünes Licht für den Bau des Asberger Sportparks. Nach dem Rückzug Anfang dieser Saison soll 2020/21 wieder eine Frauenmannschaft gemeldet werden. Ob auch ein A-Junioren-Team an den Start geht, ist noch offen.

Seit November waren die zunächst noch grob formulierten Pläne bekannt, der Sportanlage und ihrer Umgebung ein ganz neues Gesicht zu verleihen. Mittlerweile erhielt die Stadt die Förderzusage vom Bundesbauministerium. Rund 4,7 Millionen Euro werden investiert, von denen ganze 3,9 Millionen vom Bund kommen werden. Dieser fördert das Projekt mit den Mitteln des Programms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Baubeginn soll bereits im Juli oder August sein.

Auf Moerser Gebiet die dritte Großsportanlage

Das Gesamtkonzept sieht den Umbau der aktuellen Anlage zum Moerser Sportpark vor, der dann ein echtes Schmuckstück wird. Damit entsteht die dritte Großsportanlage auf Moerser Gebiet, vergleichbar mit denen an der Filder Straße und beim VfL Repelen. Dazu gehört die Sanierung der Turnhalle. Auch die Tennisplätze des benachbarten TC Asberg sind miteinbezogen.

Für die Leichtathleten wird es eine 110-Meter-Laufbahn, eine Weitsprung-, Hochsprung- und Kugelstoßanlage geben. Neu hinzu kommen außerdem ein Beachfeld, eine Bouleanlage und ein Trendsportbereich, sowie eine Veranstaltungsfläche. Unter Einbezug des angrenzenden Areals mit Waldstück und einem See entsteht eine Laufstrecke um die Anlage herum. Für den TV Asberg wichtig sind vor allem die beiden Großspielfelder und ein Kleinfeld mit Kunstrasen.

So sieht der grafische Plan für die Anlage des TV Asberg aus. Foto: MP LandschaftsArchitekten.

„Uns verlassen in den mittleren und höheren Altersklassen immer wieder viele Spieler“, so hatte Fußball-Abteilungsleiter Werner Dlugokinski bereits vor einigen Wochen geklagt und den Ascheplatz, der also bald Geschichte sein wird, als einen Hauptgrund ausgemacht. Umso größer ist die Erleichterung, dass der Umbau der Anlage diesmal klappt: „Das letzte Mal hatten wir 2008 darauf gehofft, was sich dann aber durch die Finanzkrise zerschlagen hat.“

Andere Vereine wollen helfen

Für die Umbauphase, in der die Platzanlage nicht genutzt werden kann, haben die Asberger bereits vorgesorgt. „Wir haben bereits mit den benachbarten Vereinen gesprochen“, berichtet Dlugokinski und freut sich, dass der SV Schwafheim, der GSV Moers, der SV Scherpenberg, der SV Haesen-Hochheide, Rot-Weiß Moers und der VfL Repelen allesamt schnell signalisiert haben, den TVA-Teams Trainingszeiten auf ihren Plätzen einzuräumen: „Das finde ich klasse.“

Generell sind die Mitgliederzahlen in der Fußballabteilung „weiter konstant hoch“, wie Dlugokinski berichtet und konkretisiert: „Wir haben vor allem einen hohen Andrang bei den kleinen Mannschaften.“ Insgesamt stellt der TVA derzeit 17 Nachwuchsmannschaften und ist von den B-Junioren bis zu den Bambini in allen Altersklassen vertreten. Je älter die Mannschaft, desto mehr dünnt sich die Quantität jedoch aus, teilweise sogar schlagartig: „Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle, in denen in der D- oder C-Jugend ganze Mannschaften fast komplett den Verein gewechselt haben.“

TV Asberg: Frauen spielen wieder, A-Junioren sind unsicher

Schwierig wird es dann endgültig bei den Ältesten. Die A-Junioren sind die einzige Altersklasse, in der der TVA aktuell nicht am Spielbetrieb teilnimmt. Die Mannschaft wurde kurz nach Saisonbeginn zurückgezogen. Ob in der kommenden Saison eine A-Jugend gemeldet werden kann, steht noch nicht fest. „Das müssen wir noch abwarten, aber wir werden das nicht auf Teufel komm raus machen“, betont Dlugokinski, der auch andere Lösungen in Betracht zieht: „Wir sind da auch mit anderen Vereinen in Gesprächen bezüglich einer Spielgemeinschaft. Außerdem sind wir da immer offen, was Absprachen mit Nachbarvereinen angeht wegen der Ablösezahlungen, wenn Spieler eben für diese Zeit woanders spielen.“

Corona-Krise: Die blau-gelben Asberger Eckfahnen sind auf der Platzanlage derzeit ziemlich einsam. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Bei den Erwachsenen zählt der TV Asberg derzeit drei Mannschaften, zwei Senioren-Mannschaften in der Kreisliga A und C sowie die Alt-Herren-Mannschaft. Definitiv dazu kommen soll wieder eine Frauenmannschaft. Auch diese wurde in der laufenden Saison zurückgezogen. „Wir hatten sehr viele Abgänge, die uns wegen Studium, Beruf oder Umzug verlassen haben“, erklärt Trainer Werner Weggen. Der Neuaufbau für die Saison 2020/21 ist aber in vollem Gange.

Als Trainer bleibt Werner Weggen der Mannschaft erhalten. „Ob noch jemand zur Verstärkung dazu kommt, steht noch nicht fest“, so Dlugokinski. Mit einem Kreis von in der Regel elf bis zwölf Spielerinnen trainierte Weggen bis zuletzt bereits einmal wöchentlich, ehe der Trainingsbetrieb infolge der Corona-Thematik eingestellt wurde. Sobald diese Zwangspause beendet ist, wird auch die zukünftige Damenmannschaft wieder trainieren. Interessierte Spielerinnen können sich schon jetzt bei Trainer Werner Weggen melden unter 01607567181.