Ulf Dittmer: „Das ist – bei 3G – zu früh!“

Essen. Der Virologe vom Uniklinikum Essen findet die Rückkehr zu fast vollen Stadien in der Bundesliga gefährlich.

67.000 Zuschauer in Dortmund, 45.000 in Mönchengladbach und 40.000 in Frankfurt: Die Bundesliga kehrt annähernd zum Normalbetrieb zurück, auch wenn für den Einlass Coronaregeln gelten. Ein Top-Virologe findet die Öffnung unter den aktuellen Bedingungen zu früh.

Ulf Dittmer freut sich, dass er wieder Leute um sich hat. Und zwar nicht nur im virologischen Institut am Uniklinikum Essen, das er leitet, sondern auch im wahren Leben. Die Menschen, mit denen er es in den vergangenen eineinhalb Jahren oft zu tun hatte, waren in der Regel schwer krank, einige sind gestorben – an COVID-19.

An diesem Dienstag aber hatte der Prof. Dr. vorwiegend junge, gesunde Menschen um sich, nämlich Studierende der Medizin. Endlich sind die Hörsäle wieder für Präsenzveranstaltungen geöffnet, für Prof. Dr. rer. nat. Ulf Dittmer ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität nach inzwischen mehr als eineinhalb Jahren Pandemie.

An der Uni Duisburg-Essen gilt die 3-G-Regel, die Studierenden müssen vorweisen, dass sie geimpft, genesen oder frisch negativ getestet sind. So handhaben es auch viele Bundesligavereine, die zum kommenden achten Spieltag die Stadiontore für ihre Fans weit öffnen.

Herr Dittmer, was halten Sie aus Sicht eines Fachmanns von der teils kompletten Wiederöffnung der Fußballstadien für Zuschauer?

Prof. Dr. Ulf Dittmer: Das ist aus meiner Sich zu früh und nicht ohne Risiko, aber es kommt auf die Bedingungen an, unter welchen Voraussetzungen man die Fans ins Stadion lässt.

Manche Vereine wenden die 2-G-Regel an, also nur geimpfte oder genesen Fans dürfen ins Stadion, andere 3G, da reicht auch ein negativer Coronatest. Außerdem gibt es noch 3G+, dabei darf ein kleiner Anteil der Zuschauer mit einem aktuellen PCR-Test zum Spiel. Was wäre denn besser?

Ganz klar 2G! Es ist wissenschaftlich inzwischen eindeutig bewiesen, dass geimpfte Personen ein weitaus geringes Risiko haben, sich anzustecken beziehungsweise das Virus weiterzugeben. Ja, es gibt gelegentlich Impfdurchbrüche, doch auch meine Erfahrung am Uniklinikum Essen zeigt, dass fast nur ungeimpfte Personen schwere Verläufe nach einer Ansteckung mit COVID-19 haben. Von daher besagt ein negativer Test nicht viel, er ist kein Eigenschutz und man kann sich schon eine Minute, nachdem man das Testergebnis hat und sich vermeintlich in Sicherheit wiegt, anstecken.

Wo sehen Sie die größten Risiken einer Infektion, im Stadion selber, bei der Anreise oder an der vollen Bierbude in der Halbzeit?

Überall da, wo Menschen eng zusammenkommen, kann es natürlich zu einer Infektion kommen. Bei einem vollen oder gut gefüllten Fußballstadion trifft das auf alle von ihnen genannten Bereiche zu. Wenn die Fans singen oder sich nach einem Tor in den Armen liegen, sind sie sich eben näher als sonst im Alltag. Da kann es auch unter freiem Himmel zu Ansteckungen kommen. Dasselbe gilt für die Anfahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Weg zur Bier- oder der Bratwurst-Bude. Wir haben es im Februar 2020 beim Champions-League-Spiel zwischen Atalanta Bergamo gegen Valencia gesehen, das ein sogenanntes Superspreader-Event war, und in diesem Jahr bei der EM erlebt, dass sich viele Menschen sowohl im Stadion als auch beim Public Viewing in Pubs infiziert haben, von daher ist ein Ansteckungsrisiko immer gegeben.

Wäre eine schrittweise Erhöhung der Kapazität der bessere Weg gewesen oder sind derlei Einschränkungen den Fußballfans schlichtweg nicht mehr darstellbar?

Natürlich wäre das besser gewesen, um erstens mehr Abstand auf den Rängen selber gewährleisten zu können und vor allem mehr Zeit bei den Einlasskontrollen zu haben. Nach der ersten Öffnung für Zuschauer, als bis zu einem Drittel der Kapazität erlaubt war, hätte ich als nächsten Schritt halb und danach vielleicht zu zwei Dritteln gefüllte Stadien besser gefunden. Aber es ist sicherlich so, dass der Druck auf den Profifußball groß geworden ist, es geht ja auch um wirtschaftliche Interessen und da zählen nun einmal auch die Zuschauereinnahmen.

Und wer soll den Impf- oder Genesenenstatus kontrollieren, wenn zum Beispiel in Dortmund fast 70.000 Leute auf einmal kommen?

Das ist tatsächlich schwierig. Die Vereine rufen natürlich zur frühen Anreise auf, um mehr Zeit für die Kontrollen zu haben, aber ob sich jeder daran halten wird, ist eine andere Frage. Ich komme ursprünglich aus Bremen und bin Werder-Fan. Zum Nordderby gegen den HSV waren im Weserstadion 35.000 Zuschauer zugelassen, da hat das ganz gut geklappt – auch weil die Leute sehr diszipliniert waren.

Warum gibt es noch unterschiedliche Coronaschutzverordnungen in den einzelnen Bundesländern?

Das ist Sache der Politik beziehungsweise der Gesundheitsbehörden vor Ort, wir als Mediziner können nur Empfehlungen aussprechen. Hier in NRW hat die Landesregierung ganz klar gesagt: Das dritte G wird nicht fallen, die Menschen, die sich testen lassen, nicht von gesellschaftlichen Aktivitäten ausgeschlossen. Ich kann aus meiner Sicht nur dagegenhalten: Diejenigen, die nicht geimpft sind, begeben sich in Menschenmengen in größte Gefahr!

Die Forderung der Fans ist eindeutig: So war es bereits am 25. September im Borussen-Derby zwischen Mönchengladbach und Dortmund zu lesen.

Immer wieder kommt es auch in Mannschaften noch zu Coronafällen, wie aktuell beim VfB Stuttgart. Wo stecken sich die Spieler oder Staffmitglieder an, und wie kann man das verhindern?

In ihrem privaten Umfeld oder bei anderen Terminen in der Öffentlichkeit, so wie andere Menschen eben auch. Die Profifußballer sind ja nicht mehr in ihrer Blase, wie zu Beginn des Spielbetriebs nach dem Lockdown, von daher kann man Coronafälle nur durch Impfung weitestgehend ausschließen.

Sollte im lange Zeit privilegierten Profifußball die Impfpflicht eingeführt werden?

Nein! Diese halte ich nur in Bereichen gerechtfertigt, in denen Menschen ganz nah mit anderen Menschen, die sich wie Kinder oder Immungeschwächte nicht selber schützen können, zusammenarbeiten: zum Beispiel bei uns im Klinikum.

Was sagen Sie einem Patienten auf Ihrer Station, der sagt: Ich habe mich wohl im Stadion angesteckt?

Das habe ich bisher noch nicht erlebt, wir fragen aber die Menschen, die bei uns wegen eines schweren Coronaverlaufs behandelt werden, nicht danach, wo sie sich infiziert haben.Interview: Heiko Buschmann

