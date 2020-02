Volleyball: Moerser SC vor nächstem Topspiel in Schüttorf

Moers. Beim Volleyball-Zweitligisten Moerser SC sollen weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg folgen. In Schüttorf fällt Oliver Staab allerdings aus.

Eigentlich müssten die Volleyballer vom Moerser SC gestärkt aus dem vergangenen Ligaspiel der 2. Bundesliga Nord hervorgegangen sein. Spitzenreiter CV Mitteldeutschland wurde nach einer starken Mannschaftsleistung vor über 1000 Zuschauern schließlich mit 3:1 geschlagen. Doch die Verletzung von Diagonalangreifer Oliver Staab trübte das Bild. Diagnose: Bänderriss, mehrere Wochen Pause. Es besteht noch Hoffnung, dass Staab bei den letzten beiden Partien im April wieder mitwirken kann.

MSC muss umstellen

Bis dahin heißt es: Zusammenrücken und gemeinsam den Ausfall kompensieren. Am Karnevalsonntag (16 Uhr) soll wahrscheinlich Außenspieler Chris Carter, wie berichtet, erneut die Position übernehmen. Dann steht mit dem Gastspiel beim FC Schüttorf 09, derzeit auf Platz drei, ein weiteres Spitzenspiel für die Moerser an. Gespielt wird in der Schüttorfer Vechtehalle, die nordwestlich von Münster liegt.

„Die Dauer der Verletzung von Oliver Staab ist nicht ganz klar, das müssen wir von Woche zu Woche beobachten und kurzfristig dann entscheiden, wann er wieder auf dem Parkett stehen kann“, fasst Trainer Hendrik Rieskamp zusammen. Der restliche Teil des Teams sei aber voraussichtlich am Sonntag auswärts mit dabei. „Als Ersatz gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Aber Chris Carter ist da schon eine sehr gute Option, das hat er ja bereits gegen Mitteldeutschland gezeigt“, sagt Rieskamp.

Derweil verortet der MSC-Coach den Druck eher auf der Seite der Gastgeber. „Ich glaube, dass für Schüttorf mehr auf dem Spiel steht als für uns. Sie haben ein Spiel mehr absolviert als wir und die gleiche Punktzahl. Ihr Kader ist auch eher für Platz eins oder zwei ausgelegt“, findet Rieskamp. „Mit diversen Top-Spielern hat Schüttorf eine hohe Qualität in den eigenen Reihen.“

Vor der Spielzeit war zeitweilig sogar eine Auflösung der teuren Mannschaft und ein freiwilliger Rücktritt in die Dritte Liga im Gespräch. Aktuell kommt hinzu, dass Schüttorf bereits am Samstagabend VCO Berlin empfängt. Bei einer Niederlage wäre der Zug zum Spitzenduo schon fast abgefahren.

Hauptsächlich will Rieskamp aber auf seine eigenen Leute schauen und sie richtig einstellen. „Wir müssen von Anfang an präsent sein und dürfen uns nicht verrückt machen lassen“, gibt der Übungsleiter vor. „Bei Schüttorf fehlt manchmal die Konstanz. Auf einen starken Satz folgt dann ein schwacher Durchgang. Wir brauchen ein Spiel wie gegen CV Mitteldeutschland, indem wir konstant punkten und arbeiten.“ Das Hinspiel verloren die „Adler“ übrigens knapp mit 2:3.

Trainer Rieskamp mit besseren Angriffslösungen

Nach dem spielfreien Wochenende zuletzt wurde der Fokus zunächst auf den eigenen Rhythmus, anschließend auf die Schwächen im Spiel gelegt. „Wir brauchen bessere Angriffslösungen, wenn mal ein schlechteres Zuspiel kommt und müssen mehr Sicherheit bekommen“, gibt Rieskamp an. „Uns erwartet nun auch eine andere Atmosphäre mit deutlich weniger Zuschauern. Unabhängig davon müssen wir auf uns schauen und ein ruhiges, erfolgreiches Spiel absolvieren.“