Volleyballer vom Moerser SC steigen wieder ins Training ein

Moers. Langsam löst sich die Corona-Starre im Sport. Auch bei den Volleyball-Mannschaften vom Moerser SC, die nun nach und nach ins Training einsteigen.

Zum Trainingsauftakt der Volleyball-Teams vom Moerser SC kamen prompt beinahe 30 Mädchen. Doch Trainer Günter Krivec hatte vorgesorgt, um die gesetzlichen Richtlinien zur Wiederaufnahme verschiedener Sportarten und die Vorgaben des Westdeutschen Volleyball Verbandes (WVV) zu erfüllen, nach dem lediglich in Gruppen von vier bis sechs Teilnehmer trainiert werden sollten. Neben Krivec traten Jonas Hoppe aus dem Zweitliga-Team vom MSC, Brigitte und Hans-Peter Heisig aus der „Dritten“, Markus Pukownik von den Damen sowie Markus Möbius von der weiblichen U18 als Übungsleiter auf. Räumlich gab es keine Probleme, wurde doch nicht in der Halle im Enni-Sportpark-Rheinkamp sondern auf der großen Freifläche dahinter trainiert. So konnten sich alle Beteiligten aus dem Weg gehen. Die Halle war außerdem noch nicht freigegeben.

Kondition und Arbeit mit dem Ball

In der ersten Trainingseinheit gab es eine Mischung aus Kondition und Arbeit mit dem Ball – ohne Kontakt. „Man sieht die Konsequenzen aus der langen Pause“, so Günter Krivec, „Unsicherheiten und technische Mängel sind unübersehbar – da wissen wir, was wir jetzt schwerpunktmäßig zunächst wieder machen müssen.“ Der böige Wind sowie der unebene Rasen sorgten allerdings für weitere Schwierigkeiten.

Doch die zweite und dritte Mannschaft, sowie die weibliche U16- und U18-Jugend brachten den Neustart hinter sich. Die Damen I um Coach Markus Pukownik machten das im Anschluss an das Jugendtraining. Und gestern Abend legten schließlich die Zweitliga-Herren um Trainer Hendrik Rieskamp nach und stiegen vorsichtig ins Training ein. Los ging es mit dem Team der MSC-Physiotherapeuten um Jörn Becker im Gesundheitszentrum von „Becker Plus“ und auf dem Gelände an der Straße Averdunkshof in Moers.