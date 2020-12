Corona & Vereine, Teil 3 Was Corona mit den Vereinen in Moers und Umgebung macht

Moers und Umgebung ​Corona hat auch die Sport-Vereine am Niederrhein hart getroffen, teilweise existenzbedrohend. Die Redaktion hat nachgefragt, Teil 3.

Anja Reimann, Abteilungsleiterin der Turner beim SV Neukirchen, hatte abteilungsübergreifend mächtig Anstrengungen unternommen, um zumindest ein Teilangebot aufrechterhalten zu können. Mit etwas weniger als 700 Mitgliedern ist das die größte SVN-Abteilung.

Wie berichtet, wurde auf dem Tennisgelände im Sommer, als die Sporthallen dicht waren, ein Zelt inklusive Holzboden aufgebaut. „Da haben wir Kinderturnen, Kindertanzen, Steppen, BOP bis zur Wirbelsäulen-Gymnastik angeboten und durchgeführt“, so Reimann. BOP bedeutet „Bauch, Oberschenkel, Po“.

In den kalten Monaten sei die Zeltnutzung aber nicht möglich. Doch im Frühjahr würde das Zelt wieder aufgebaut. Die Abteilungsleiterin habe zwar keine coronabedingten Abmeldungen registriert, dennoch würde die Abteilung erstmals kleiner statt größer werden. 125 Austritten stehen lediglich 111 Anmeldungen gegenüber. Das hat es seit Jahren nicht gegeben.

112 statt 304 Neuanmeldungen

Ähnlich hat sich auch der Mitgliederstand bei den Freien Schwimmern Rheinkamp (FSR) entwickelt. Wurden in 2018 noch 212 Neuanmeldungen registriert, waren es im vergangenen Jahr satte 304 und 2020 schließlich schlappe 112 Anmeldungen. Die Austritte hingegen bleiben beinahe naturgemäß nahezu konstant. Auch so könnte durchaus peu à peu ein Verein verschwinden. Bei der Startgemeinschaft (SG) Niederrhein, wo auch die FSR ihre Wettkampfschwimmer bestens versorgt wissen, habe es jedoch keine coronabedingten Abmeldungen gegeben, weiß Birgit Horchmer, FSR- und SG-Sprecherin.

Ähnliches meldet Andreas Bögner, Vorsitzender beim Moerser TV, für seinen Verein. „Ich bedanke mich bei unseren Mitgliedern, dass sie uns die Treue halten“, sagt er.

Markus Tenbergen, Vorsitzender des Fechtclub Moers (FCM), hingegen musste mit seinem Team zwei- bis -dreigleisig fahren. In der Sparkassen-Arena, dem Landesleistungszentrum beim FCM, durften zuletzt auch nur noch die Kaderfechter trainieren. Bis Dienstag, 15. Dezember. Dann war auch für den deutschen Florettnachwuchs coronabedingt Feierabend. Er und alle weiteren Fechter wurden ebenfalls schon sehr frühzeitig mit Videotraining und Onlineplänen versorgt. Allerdings ist es doch etwas anderes, den jungen Nachwuchs oder kommende Olympiasieger zu fordern und zu fördern. Auch im Trainingspensum.

Fechtclub Moers: Trainerverpflichtung liegt auf Eis

Doch den Verein plagen noch weitere, coronabedingte Einschnitte. „Die Turnierausfälle in 2020 haben uns einen fünfstelligen Betrag gekostet“, rechnet Tenbergen unabhängig von den möglichen sportlichen Erfolgen vor. „Keine Erlöse aus Startgeldern, Programmheften, Cafeteria und so weiter. So werden wir, wegen der hohen Verluste in 2020, nicht wie geplant einen weiteren Trainer einstellen können“, beschreibt der FCM-Vorsitzende die ersten Auswirkungen. Der war allerdings wichtig für den reibungslosen, coronafreien Ablauf geworden. Und einen Wunschkandidaten gab es auch schon. Doch das liegt nun erst einmal auf Eis.

„Zum Glück haben unsere Hauptsponsoren, die Sparkasse am Niederrhein und die Firma Brendow aus Moers, uns bisher die Treue gehalten, so dass wir unsere hauptamtlichen Trainer nicht in Kurzarbeit schicken mussten“, spricht Tenbergen ein wichtiges Thema an.

Es sind nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Sponsoren, die für jeden leistungsorientierten Verein immens wichtig sind. Beispielsweise die Volksbank Niederrhein, die die Zweitliga-Volleyballer vom Moerser SC neben weiteren wichtigen Engagements Richtung Aufstieg ins deutsche Oberhaus begleiten will.

Die meisten Sponsoren lassen ihre Klubs nicht sausen. Das sollten auch die Mitglieder nicht tun. Gerade in schweren Zeiten.