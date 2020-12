Wegen Corona: 100-Jahr-Feiern werden nach 2021 verschoben

Nicht nur der Fußball ruht im Frühjahr 2020. Das Corona-Virus hat den Sport am Niederrhein im Griff.

Am Niederrhein. Wegen der Corona-Krise werden sogar 100-jährige Jubiläen in das nächste Jahr verschoben - unser Rückblick auf den Sport in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten und Sonsbeck, Teil 2.

APRIL

1. April; Handball: Damen-Zweitligist TuS Lintfort verliert fünf Stammspielerinnen – darunter auch Torjägerin Loes Vandewal.

3. April; Fußball: Verbandsschiedsrichter-Obmann Andreas Thiemann verstirbt im Alter von nur 50 Jahren.

Tischtennis: In allen Ligen wird die Saison vorzeitig aufgrund des Corona-Virus beendet.

4. April; Reiten: Aufgrund des Corona-Virus wird der Sonsbecker Oster-Renntag vorzeitig abgesagt.

Racketlon: Der Moerser Frank Kleiber kündigt an, sein Amt als Präsident des Deutschen Racketlon-Verbandes im Herbst abzugeben.

Leichtathletik: Der 35. Brunnenlauf in Sonsbeck soll im Herbst nachgeholt werden.

8. April; Handball: Die Saison wird zum 20. April abgebrochen. Es wird keine Absteiger geben.

Bungart seit 25 Jahren Chef beim VfB Homberg

10. April; Fußball: Thomas Bungart ist seit genau 25 Jahren Vorsitzender des VfB Homberg.

29. April; Allgemein: Zahlreiche Jubiläen wie das 100-jährige Bestehen des SV Borussia Veen und des RV Eversael werden wegen der Corona-Krise in das Jahr 2021 verlegt.

MAI

5. Mai; Reiten: Das Turnier des RuFV Rheurdt muss wegen des Coronavirus ausfallen. Davon sind auch die Rheinischen Fahrmeisterschaften betroffen.

Fechten: Auch die Deutschen U15-Meisterschaften, die der FC Moers im Enni-Sportpark austragen wollte, fällt wegen des Corona-Virus aus.

Im Fußball gibt es nur Aufsteiger, keine Absteiger

12. Mai; Fußball: Landesligist SV Sonsbeck startet das Training wieder – aber ohne Fußball.

Reiten: Das Training kann wieder aufgenommen werden, allerdings nur mit Abstand und nach den Hygieneverordnungen.

16. Mai; Fußball: Der FV Niederrhein bricht die Saison ab. Sie wird zum 30. Juni mit Aufsteigern und ohne Absteigern abgebrochen.

18. Mai; Fußball: In einigen Vereinen wird der Trainingsbetrieb langsam wieder aufgenommen. Auch die Leichtathleten des Moerser TV trainieren wieder.

21. Mai; Handball: Zweitliga-Absteiger HSG Krefeld Niederrhein plant, im Rheinkamper Enni-Sportpark einige Spiele in der nächsten Saison auszutragen.

25. Mai; Fußball: Der FC Meerfeld steigt freiwillig von der Bezirks- in die A-Liga ab.

26. Mai; Leichtathletik: Wegen des Corona-Virus wird der Xantener Enni-Citylauf frühzeitg abgesagt. Startschuss fällt somit erst 2021.

Sonsbecker Brunnenlauf nur virtuell

27. Mai; Leichtathletik: Der Sonsbecker Brunnenlauf wird virtuell ausgetragen.

28. Mai; Fußball: Der SV Alemannia Kamp weiht das neue Vereinsheim ein.

29. Mai; Ballsportarten: Ab dem 30. Mai erlaubt die NRW-Landesregierung wieder Kontaktsport zwischen zehn Personen.

JUNI

13. Juni; Fußball: Der FV Niederrhein gibt bekannt, welche Mannschaften aufsteigen könnten. Die Entscheidungen darüber fallen am Verbandstag am 24. Juni 2020 in virtueller Form.

TV Vennikel verzichtet auf Tennis-Regionalliga

15. Juni; Tennis: Die Herren 50 des TV Vennikel verzichten aufgrund des Corona-Virus auf die Teilnahme an der Regionalliga, TC Moers 08 dagegen wird starten.

16. Juni; Motorsport: Der Moerser Jörg van Ommen wird Teamchef und steigt bei der DTM-Trophy ein.

17. Juni; Fußball: Karl-Heinz Dezelak beendet seine Trainerlaufbahn nach 27 Jahren.

Xanten spielt mit U18 in der höchsten Tischtennis-Liga

20. Juni; Tennis: Die Moerserin Mina Hodzic beendet das Vorrundenturnier der „German Ladies Serie“ in Versmold auf Platz vier.

22. Juni; Fußball: Der außerordentliche Verbandstag des westdeutschen Fußballverbandes beschließt den Abbruch der Spielzeit 2019/20 ohne Absteiger. Damit bleiben die Herren des VfB Homberg sowie die Frauen des GSV Moers und des SV Budberg auch in der Saison 2020/21 Regionalligisten.

Tischtennis: Die U18 des TuS Xanten qualifiziert sich für die höchste Liga, die NRW-Liga.

BG Lintfort trauert um Kurt Liebke

23. Juni; Basketball: Die BG Lintfort trauert um ihren Ehrenvorsitzenden Kurt Liebke, der im Alter von nur 62 Jahren verstarb.

25. Juni; Fußball: Der außerordentliche Verbandstag des Fußballverbandes Niederrhein beschließt den Abbruch der Spielzeit 2019/20 ohne Absteiger. Gleichzeitig wird bekannt, dass die neue Saison frühestens ab dem 1. September starten soll.

Tischtennis-Kreis soll aufgelöst werden

26. Juni; Tischtennis: Der Tischtennis-Kreis Niederrhein bangt um seine Zukunft und soll 2023 eventuell aufgelöst werden.

30. Juni; Tennis: Für den Tenniskreis Moers gab es jetzt vier Titel bei den Bezirksmeisterschaften der Jugendlichen. Die Titel holten Laurie Opdemom (U16), Paula Schaefer (U14) und Insa Hetzel (U11, alle TC Moers 08) sowie Tamo Janssen (U11, TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen).