Zweitligist TuS Lintfort holt Spielmacherin Hannah Haase

Der TuS Lintfort setzt seine Personalplanung weiter fort: Auf die Zweitliga-Handballerinnen wartet bekanntlich ein großer Umbruch. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass mit Loes Vandewal, Leonie Lambertz, Becky van Nijf, Lisan van Hulten und Mie Norup Isaksen gleich fünf Stammspielerinnen den Verein verlassen.

Aber die TuS-Verantwortlichen richten ihre Blicke nach vorne. Nach den beiden Perspektivspielerinnen Audra Lucas für die rechte Seite und Rückraumspielerin Jule Samplonius kann nun ein weiterer, dritter Neuzugang vermeldet werden. Der TuS Lintfort verpflichtete mit Hannah Haase eine neue Spielmacherin vom Regionalligisten Fortuna Köln.

Die 25-jährige Polizistin will beim TuS Lintfort die neue Herausforderung in der 2. Bundesliga annehmen. „Hannah hat beim Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen und ich traue ihr eine ähnliche Entwicklung wie bei Mie Norup Isaksen zu“ freut sich TuS Trainerin Bettina Grenz-Klein über den Zugang. Den Kontakt hatte Co-Trainer David von Essen hergestellt, der Hannah Haase noch aus seiner Zeit bei der Fortuna aus Köln kennt. „Hannah ist sehr austrainiert und extrem schnell. Wenn sie dass auch in der 2. Bundesliga beibehält, dann kann sie eine Verstärkung für uns werden. Außerdem haben wir ja keine gelernte Spielmacherin im Kader, sie wird also ihre Einsatzzeiten bekommen“ sieht Bettina Grenz-Klein positive Perspektiven.

„Die Anfrage hat mich gefreut“

Und auch die neue Spielgestalterin freut sich auf ihren künftigen Verein. „Die Anfrage, in so einer hohen Klasse spielen zu können, hat mich gefreut und ich bin gespannt, wie ich mich in der Mannschaft behaupten werde. Ich will mich persönlich weiterentwickeln und dem Team so gut es geht helfen erneut den Klassenerhalt zu schaffen“, betont Hannah Haase.