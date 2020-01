Mülheim. Der 1. BV Mülheim sendet ein Lebenszeichen in der Badminton Bundesliga und hat auf einmal sogar wieder die Play-off-Plätze im Visier.

1. BV Mülheim meldet sich eindrucksvoll zurück

Abstiegsangst oder Play-off-Hoffnung? Diese Frage stellte sich dem 1. BV Mülheim vor dem Auswärtsspiel beim 1. BC Beuel. Und das Team von Teammanager Jonathan Rathke hat eine eindrucksvolle Antwort gegeben. Mit 6:1 setzte sich Mülheim durch, schließt somit nach Punkten zu den Bonnern auf und distanziert den TSV Freystadt, der beim TV Refrath mit 1:6 unterlag auf fünf Punkte.

Ein bisschen Glück war dabei, unter dem Strich wird das den Mülheimern aber egal sein. Denn Beuel musste ohne Lisa Kaminski und Peter Briggs antreten, ein Vorteil für die Gäste, die ihrerseits allerdings auch auf Rachel Sugden verzichten mussten und stattdessen auf Katharina Altenbeck zurückgriffen, die am Vortag noch mit der zweiten Mannschaft in Berlin gespielt hatte.

Mülheim von Anfang an obenauf

Von Beginn an lief es für die Mülheimer in der mit knapp 220 Zuschauern gefüllten Bonner Halle wie am Schnürchen. Tom Wolfenden und Callum Hemming gewannen das erste Herrendoppel, Lara Käpplein und Katharina Altenbeck waren im Damendoppel nicht zu schlagen. Auch das zweite Herrendoppel und das Dameneinzel waren eindeutige Angelegenheiten, ebenso wie das gemischte Doppel.

Da war es an Dmytro Zavadsky den Punkt auf das I zu setzen und für das besondere Highlight aus BVM-Sicht zu sorgen. Im Spitzeneinzel bezwang er den amtierenden deutschen Meister Max Weißkirchen trotz 1:2-Satzrückstand in fünf Sätzen und sicherte den sechsten Punkt. Dass Alexander Dunn in vier Sätzen unterlag fiel da nicht mehr nennenswert ins Gewicht.

Teammanager ist mehr als zufrieden

„Der Sieg von Dyma war der Hammer. Dass er das Ding dreht und noch holt war so nicht zu erwarten“, schwärmte Teammanager Jonathan Rathke.

Überhaupt war er mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als zufrieden. „Das fühlt sich richtig gut an und tut auch einfach nur gut. Durch die drei Punkte sind wir jetzt sogar wieder an den Play-off-Plätzen dran und können, wenn alles glatt läuft, wieder nach oben gucken“, sagte er.

Zunächst pausiert die Bundesliga wegen der deutschen Einzelmeisterschaften, dann geht es mit dem Auswärtsspiel in Refrath und dem Heimspiel gegen Lüdinghausen weiter.

1. BC Beuel – 1. BV Mülheim 1:6

HD1: Weißkirchen/Russ – Wolfenden/Hemming 11:8, 14:15, 0:11, 11:9, 6:11

DD: Pohl/Fastenau – Käpplein/Altenbeck 9:11, 8:11, 6:11

HD2: Resch/La Rocca – Zavadsky/Dunn 11:13, 4:11, 4:11

HE1: Weißkirchen – Zavadsky 11:13, 11:8, 11:8, 10:12, 6:11

DE: Fastenau – Altenbeck 5:11, 4:11, 5:11

GD: Russ/Pohl – Wolfenden/Käpplein 4:11, 7:11, 5:11

HE2: Resch – Dunn 11:7, 8:11, 11:7, 11:9