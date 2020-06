24 Stunden von Wülfrath bis Kettwig für „Be Strong For Kids“

Auch wenn die Corona-Lockerungen den Sport nach und nach aus ihrem im Frühling auferzwungenen Winterschlaf erwachen lassen, ist noch lange nicht an einen komplett geregelten Ablauf zu denken. Denn viele Wettkämpfe der Extraklasse mussten abgesagt werden.

Für die Sportler schon nah dran an einer Katastrophe, wenn dadurch allerdings auch noch absolut lobenswerte Projekte für kranke und notleidende Kinder auf der Strecke bleiben, muss gehandelt werden. Genau das dachte sich auch Jörn Schulz aus Essen, der mit über 30 Profi- und Breitensportlern zusammenarbeitet und bewegungsfördernde Projekte mit dem Verein „Be Strong For Kids“ organisiert.

Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund

Die ist eine Organisation, die Einrichtungen unterstützt, in denen Kinder und Jugendliche zum Teil über mehrere Wochen stationär behandelt werden oder die dort wohnen. Partner sind unter anderem der Forschungsunterstützungskreis Kinderephrologie in Essen, das Franz Sales Haus, die McDonald’s Kinderhilfe in Essen, der Kinderschutzbund Ortsverband Essen oder die Stiftung Universitätsmedizin.

Auch der nationale Spitzenschwimmer Damian Wierling macht mit. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Deswegen hat sich ein Freundeskreis gegründet, deren Sportler mithilfe eines eigenen Spenderkreises an Wettkämpfen in Deutschland teilnehmen und pro Kilometer Spenden sammeln, die dann an den Verein „Be Strong For Kids“ gehen. Das neueste Mitglied ist Schwimmer Damian Wierling, auch das 24-Stunden-Radteam um Radfahrer Marcus Batz, 10-Kilometer-Läuferin Katrin Wand, das Galopprennteam um Miguel und Celina Lopez oder Stand-Up Paddler Carsten Schröer sitzen mit im Boot und haben durch die Coronakrise teilweise eigene Events organisiert, damit „Be Strong For Kids“ weiterhin tatkräftig unterstützt wird.

24 Stunden von Wülfrath nach Kettwig

„Die Radfahrer wollen zum Beispiel 24 Stunden lang einen Rundkurs von Wülfrath nach Kettwig fahren. Die Läufer sind schon einen Halbmarathon gelaufen, die Triathleten wollen beim Ironman Virtual Club mitmachen und mit Damian versuchen wir eine Burpee-Challenge ins Leben zu rufen“, sagt Jörn Schulz, der 1. Vorsitzende des Vereins.

Unterstützen kann diesen Freundeskreis jeder, der durch sportliches Engagement kranken und notleidenden Kindern helfen möchte. „Es ist eine coole Aktion und offen für jeden, ob Hobby- oder Profisportler. Es ist eine sportliche Herausforderung und gleichzeitig die Möglichkeit, etwas Gutes zu bezwecken“, so Schulz.

Für die Läuferin Katrin Wand ist der Freundeskreis „eine großartige Möglichkeit Kinder, die dringen Hilfe brauchen, durch meinen Laufsport zu unterstützen. Kinder und Laufen sind für mich eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben“, sagt sie.

Trotz der Coronakrise werden in diesem Jahr 3600 Wettkampfkilometer zusammenkommen, die kranken Kindern ihren Weg etwas leichter machen werden. Seit der Gründung des Vereins im März 2017 sammelte der Klub bereits 78.555 Euro - stets unter dem klaren Motto: „Schwitzen für den guten Zweck, denn jeder Kilometer zählt.“

Mehr Infos unter der E-Mail-Adresse info@bestrongforkids.de oder über eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Spendenmöglichkeit über das Konto Be Strong for Kids e.V., Sparkasse Essen, DE 35 3605 0105 0001 7959 97 oder über Paypal: www.paypal.me/bestrongforkids