Mülheim. In einem siebeneinhalbstündigen Turnier wird am Samstag der Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeister der Alten Herren ermittelt.

Alte Herren ermitteln in Mülheim ihren Stadtmeister

Es wird ein äußerst langer Samstag in der Sporthalle an der Kleiststraße in Heißen. Ab 10 Uhr rollt der Ball und erst gegen 17.15 Uhr wird der neue Mülheimer Hallenfußballstadtmeister der Alten Herren feststehen.

13 Mannschaften haben für das jährliche Turnier der Oldies gemeldet. Gegenüber der Meisterschaft der ersten Mannschaften – wo 14 Teams an den Start gehen – fehlen Fatihspor und der Dümptener Turnverein. Dafür ist bei den Alten Herren der PCF Mülheim zum zweiten Mal mit dabei.

13 Mannschaften spielen in zwei Gruppen

Aufgeteilt wurden die Teilnehmer auf zwei Gruppen zu einmal sieben und einmal sechs Teams. Gespielt wird jeweils einmal acht Minuten, so dass der Spielplan inklusive kurzer Pausen einen Zehn-Minuten-Rhythmus vorsieht. Nach 36 Spielen wird um 16 Uhr die Vorrunde beendet sein.

Die beiden Halbfinalspiele steigen um 16.10 Uhr und 16.25 Uhr, das Neunmeterschießen um den dritten Platz um 16.45 Uhr und das Endspiel wird schließlich um 17 Uhr angepfiffen.

Der Titelverteidiger kommt aus Mintard

Als Titelverteidiger geht Blau-Weiß Mintard ins Rennen. Die Mintarder hatten sich im vergangenen Jahr im Neunmeterschießen gegen den TuS Union 09 durchgesetzt. Beide Teams muss man auch in diesem Jahr auf dem Zettel haben, zum Favoritenkreis gehören wohl auch wieder der letztjährige Debütant PCF und der Mülheimer FC 97, die im Jahr 2019 die Plätze drei und vier belegten. Auch Speldorf und Rot-Weiß sind nicht zu unterschätzen.