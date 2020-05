Blau-Weiß Mintard setzt weiter auf Qualität über Außen

Die nächsten drei Spieler bleiben der DJK Blau-Weiß Mintard treu. Der Fußball-Landesligist darf sich damit weiterhin auf viel Qualität auf dem Flügel freuen.

Abdelmalik El Ouriachi geht in seine sechste Saison in Mintard. Der Deutsch-Marokkaner kam 2015 vom benachbarten FSV Kettwig zu den Blau-Weißen. Der Offensivmann absolvierte bisher 128 Spiele für die Mintarder und schoss dabei 22 Tore. „Er lebt und liebt den Fußball wie kaum ein anderer“, heißt es auf der Mintarder Facebookseite.

Nick Heppner beim Testspiel gegen Rot-Wei Essen im Januar. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Bei Nick Heppner heißt es, „dass der eine oder andere Gegenspieler nach 90 Minuten Knoten in den Beinen“ hätte. Zur Rückrunde der Saison 2017/18 kam Heppner vom FSV Duisburg nach Mintard. Mit acht Toren trug er in der Folgesaison zum erstmaligen Aufstieg in die Landesliga bei. In dieser Spielzeit gehört er zu den Top-Vorbereitern der DJK.

Nick Heppner kam aus Lirich

Gleich in seiner ersten Saison in Mintard hat Jeremy Ulrich abgeliefert. Der Oberhausener schaffte den Sprung vom Bezirksligisten Arminia Lirich in die Landesliga. Sieben Tore gelangen ihm in 18 Partien. „Er ist unermüdlich, wenn es darum geht, den Gegner unter Druck zu setzen oder ein Tor zu erzielen“, lobt Trainer Marco Guglielmi den Neuzugang.