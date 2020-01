Blau-Weiß Mintard testet gegen Tabellenführer Jahn Hiesfeld

Seit wenigen Tagen muss Mintards Trainer Marco Guglielmi Nachrichten beantworten. „Warum haben wir jetzt zwei Spiele? Wie machen wir das denn jetzt?“

Doch der Trainer des Landesligisten Blau-Weiß kann beruhigen: Das bei fussball.de eingetragene Spiel in Wülfrath am Samstag bestreitet die zweite Mannschaft. Sein Team bekommt es am Sonntag, 15 Uhr, daheim mit einem namhaften Gegner zu tun.

Mintard wechselt die Teams munter durch

Der TV Jahn Hiesfeld, seines Zeichens Spitzenreiter der Landesliga, kommt in die Ruhrauen. „Wir werden unseren Plan weiter durchziehen, dass wir zwei Teams im Wechsel spielen lassen“, sagt Guglielmi, der seinen 22er-Kader in zwei Mannschaften aufgeteilt hat. „Wir haben aktuell den Luxus, dass wir jede Position doppelt besetzt haben“, erklärt Guglielmi.

Jeder Spieler hat also bislang zwei komplette Partien absolviert. Am Sonntag spielt wieder die Elf, die gegen den Mülheimer SV 07 2:2-unentschieden gespielt hat.

Erst gegen Meerbusch II am kommenden Samstag wird die Elf auflaufen, die auch das erste Landesligaspiel des Jahres bestreiten soll.