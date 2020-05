BW Mintard hält die beiden für die „Sonderaufgaben“

Mülheim. Drei weitere Spieler haben ihren Vertrag bei BW Mintard verlängert. Einer davon hat als Neuzugang direkt eingeschlagen in der Fußball-Landesliga.

Der Kader von Fußball-Landesligist BW Mintard nimmt immer konkretere Züge an. Nach den Torhütern Dominic Haas und Leon Miguel Schulten, und den drei Innenverteidigern Julian Piontek, Marlon Braun und Maciej Szewczyk haben nun auch Alfio Verzi, Serkan Özer und Robin Müller ihren Verbleib angekündigt.

„Alfio und Serkan sind eher in der Kategorie ‘Sonderaufgaben wiederzufinden: Ob hinten links oder vorne rechts, als Sonderbewachung oder als zusätzlich Absicherung - die zwei erledigen ihre Aufgaben“, heißt es auf der Facebookseite des Vereins.

Özer spielte in der aktuell unterbrochenen Saison 15 Mal für den Landesligisten, Verzi kam in 13 Partien zum Einsatz und spielte in der Jugend für Rot-Weiß Essen und den ETB Schwarz Weiß Essen.

Robin Müller schlug direkt ein

Robin Müller überzeugt mit einer Erfahrung von knapp 150 Landesligaspielen. „Er besticht durch seine enorme Konstanz, die er auch auf die Mannschaft ausstrahlt“, so BW. Er lief in seiner ersten Saison in Mintard bisher 15 Mal auf und war somit ein Top-Transfer für die Mintarder.

Mit allen drei sei „ohne mit der Wimper zu zucken“ verlängert worden, so Marco Gugliemi, künftig Sportlicher Leiter bei Blau-Weiß.