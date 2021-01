BW Mintard verlängert mit einem der jüngsten Spieler

Mülheim. Die Kaderplanung von Blau-Weiß Mintard läuft weiter auf Hochtouren. Einer der jüngsten Akteure, der im Sommer aus Essen kam, hat verlängert.

Einem seiner jüngsten Spieler schenkt der Fußball-Landesligist Blau-Weiß Mintard auch in der kommenden Spielzeit das Vertrauen und macht damit die zehnte Verlängerung mit einem Spieler aus dem aktuellen Kader perfekt.

Ben Kastor wird auch in der Saison 2020/21 das Trikot der Mülheimer tragen.

Mintard ist vom Neuzugang aus Essen begeistert

Als Kapitän und Top-Torjäger kam Ben Kastor (19) im Sommer aus der A-Jugend der Essener SG 99/06 nach Mintard. In immerhin sechs Spielen konnte er sein Potenzial bereits andeuten.

„Er zeigte bei seinen Einsätzen immer wieder, was für ein Riesenpotenzial in ihm steckt. Wenn er weiter hart arbeitet und Konstanz in sein Spiel bringt, werden wir noch viel Freude an ihm haben“, glaubt der Sportliche Leiter Marco Guglielmi.

Der 19-Jährige freut sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen. „Ich hoffe darauf, dass wir bald wieder auf den Platz können und die jetzige Meisterschaft zu Ende zu

Weitere Vertragsmeldungen von Blau-Weiß Mintard

Alle Berichte aus dem Mülheimer Lokalsport finden Sie hier.

Den Newsletter zum Mülheimer Lokalsport können .