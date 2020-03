Corona: Bezirksligist Rot-Weiß Mülheim ruft zu Spenden auf

Als erster Mülheimer Verein hat der SV Rot-Weiß über seine Facebookseite zu Spenden aufgerufen. Den Eppinghofern macht vor allem die wegfallende Vermietung des Klubhauses schwer zu schaffen.

In einer langen, zweieinhalbstündigen Telefonkonferenz durchleuchtete der Rot-Weiß-Vorstand am Montagabend seinen Finanzhaushalt. „Zum Ende des Jahres stünden wir echt nicht gut da“, sagt der erste Vorsitzende Christian Bär. Er und seine Kollegen stellten eine Hochrechnung für die kommenden drei Monate auf – und rechneten dabei für den schlimmsten Fall sogar sinkende Mitgliedsbeiträge oder wegfallende Sponsoreneinnahmen ein. „Geht es noch in den vierten oder fünften Monat, dann läuft man schnell ins Defizit“, rechnet Bär vor.

Einnahmen an den Spieltagen waren geringer als in den Vorjahren

Die wegfallenden Spieltage sind dabei noch nicht einmal das größte Problem. Aufgrund der Gruppeneinteilung und der vielen Spiele gegen Mannschaften aus Bocholt oder Emmerich, waren die Zuschauereinnahmen in der laufenden Saison ohnehin niedriger als in den Vorjahren, als noch deutlich mehr gegen Essener oder Velberter Mannschaften gespielt wurde. Da kamen auch mehr Gäste-Fans.

Viel härter trifft die Rot-Weißen das Klubhaus. „Das war bis zum Jahresende eigentlich durchgehend vermietet“, sagt Bär. Geburtstage fanden dort schon ebenso statt wie Hochzeiten oder gar Jahrestreffen von Religionsgemeinschaften. Damit ist nun vorerst Schluss.

Rot-Weiß Mülheim versucht Fördergelder zu beantragen

Neben dem Spendenaufruf versuchen die Rot-Weißen auch noch Fördergelder zu beantragen. „Wir haben halt laufende Kosten, die lassen sich nicht von jetzt auf gleich minimieren“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Der Klub ist dabei auch im engen Austausch mit dem Mülheimer Sportservice.

Christian Bär rät allen Vereinen, frühzeitig mit solchen Maßnahmen zu beginnen. „Wir wollten auf jeden Fall früh damit anfangen und nicht warten, bis wir irgendwann die Rollos runtermachen müssen“, betont er.

Gute Vorarbeit in den vergangenen Jahren

Dabei konnte sich der aktuelle Vorstand offenbar auf einen guten Status quo verlassen. „Hier wurde in der Vergangenheit gut gearbeitet. Da haben die Jungs einen richtig guten Job gemacht. Ehrenamt ist ja oft eine undankbare Aufgabe, aber daran sieht man, dass es sich lohnt“, sagt der RWM-Vorsitzende.

Der Aufruf sei sehr gut angenommen worden. Bis Dienstagnachmittag waren bereits 865 Euro über Paypal eingegangen.

Spenden können entweder über www.paypal.com/pools/c/8nPLvIq5em abgegeben werden oder auf das Konto DE27 3625 0000 0357 7078 70..