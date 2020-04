Mülheim/Witten. Aufgrund des Coronavirus sind die Ruderer in Mülheim und Witten gestrandet. Nun gibt es Überlegungen, wie die Bundesliga weitergehen könnte.

Vor, zurück, vor, zurück. Auch wenn man nicht viel mit dem Rudersport zu tun hat, sind diese Befehle durchaus bekannt - und sei es nur im Zelt beim Schützenfest. Alltag sind sie eigentlich für die Ruderer vom Wassersportverein Mülheim und von Ruder-Club Witten. Doch aktuell ist auch ihr Sport aufgrund des Coronavirus gestrandet. Wann es wieder ins kühle Nass geht, ist völlig unklar.

Beim Ruder-Club Witten kann nur in Kleingruppen trainiert werden

„Auch wir sind sehr stark von der Situation rund um das Coronavirus betroffen“, sagt Henning Sandmann, Trainer des Bundesligaachters aus Witten. Aktuell könne nur in Kleingruppen trainiert werden, der Schwerpunkt liegt auf individueller Arbeit.

„Die Jungs gehen auf das Ruderergometer und machen etwas zu Hause. Es ist ein Problem, richtig einzusortieren, wie es weitergeht“, so Sandmann.

Wassersportverein Mülheim wollte eigentlich ins Oster-Trainingslager

Ein paar Kilometer weiter, beim Ruderclub Mülheim sieht die Situation ganz ähnlich aus. „Aktuell ist es bei der Rennrudergemeinschaft so, dass alle im Heimtraining sind, weil der Verein bis zum 19. April komplett geschlossen ist.“, beschreibt Niklas Burkert-Scholz die Situation.

Es gebe eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, in die tägliche Aufgaben reingestellt werden und jeder trainiert zu Hause mit einem Ergometer.

„Es ist schwierig. Das Highlight für sie ist die Deutsche Meisterschaft Ende Juni. Da ist es noch nicht klar, ob sie stattfindet, oder nach hinten verlegt wird. Aber noch sind alle motiviert und geben weiter Gas, das ist positiv zu sehen. Auch wenn wir eigentlich über Ostern ins Trainingslager gefahren wären. Da fehlt schon einiges an Ruderkilometern.“

Nicht nur der Nachwuchs ist kräftig im Home-Office am Schwitzen, auch die Bundesliga-Ruderer machen Kilometer auf dem Rennrad oder am Ergometer. Das ist zwar gut, ein wirklicher Ersatz sieht aber anders aus. „Wichtig sind die Kilometer auf dem Achter und die können wir aktuell nicht machen“, klagt Burkert-Scholz.

Ist eine reine Herbstliga die Lösung?

Eigentlich sollte der erste Renntag am 23. Mai in Frankfurt stattfinden. Doch der wurde bereits abgesagt. Und auch die weiteren Termine stehen in der Schwebe.

„Alle hoffen, dass es weitergeht“, sagt auch Wittens Sandmann und verrät: „Es gibt Überlegungen im Ruderverband, die Liga als reine Herbstliga zu fahren und ein paar Termine dazwischen zu packen. Das Problem ist nur, dass man beim Rudern auch die Regattastrecken haben muss. Es ist doch mit einem sehr hohen Aufwand verbunden.“

Bei all der Schwierigkeit eint immerhin eins die Ruderer: Aktuell kann kein Achter trainieren. Das ist für Burkert-Scholz „relativ positiv. Die ersten Renntage wird für sich entscheiden, wer im Winter schon die Grundlagen geschaffen hat und jetzt aktuell am besten trainiert.“

Sandmann schlägt in die gleiche Kerbe und hebt zugleich den Wert der Gesundheit hervor: „Das Problem haben alle. Rudern ist eine schöne Sache - aber eben auch eine schöne Sache nebenbei. Man verdient damit kein Geld, wir wollen alle gesund bleiben. Wenn die Saison in die Hose geht, haben wir eben Pech gehabt.“

