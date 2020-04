Corona: Saisonabbruch sichert Union Mülheim die Verbandsliga

Nägel mit Köpfen machte der Deutsche Tischtennis-Bund in Abstimmung mit seinen Landesverbänden. Die Punktspielsaison 2019/20 ist für beendet erklärt worden.

Folgt der Beirat des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes erwartungsgemäß der Empfehlung, gelten auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene die Tabellen mit allen Mannschaftsspielen, die bis zum 12. März ausgetragen worden sind.

TTC Union Mülheim hält die Verbandsliga

Noch vier Spieltage standen in der Verbandsliga auf dem Programm. Mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 18:18 Zählern belegte der TTC Union den achten Platz. Dieser Rang bedeutet nun den Klassenerhalt. Damit entfällt die Sorge, noch auf den ersten Relegationsplatz abzurutschen.

„Als uns die Nachricht erreicht hat, bedauerten wir den Ausfall der letzten Saisonspiele sehr. Andererseits freuen wir uns natürlich auch über den Klassenerhalt. Bei den Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz stehen, wird die Verärgerung groß sein. Ich kann da jegliche Kritik verstehen und hätte diese Entscheidung nicht treffen wollen. Aber einen Weg, der sportliche Interessen und gesundheitliche Risiken vereinbart, wird es in dieser Situation vermutlich nicht geben“, sagt Kapitän Christian Meisenburg.

Mülheimer Herrenteam hatten sich aller Sorgen entledigt

Der Kapitän und Spieler des TTC Union weiter: „Am wichtigsten ist nun, dass wir alle gesund bleiben und jeder ein bisschen dazu beiträgt“. Dennoch gingen ihm nicht die Fragen aus dem Kopf, ob zum Start der neuen Saison Ende August/Anfang September eine Rückkehr zur Normalität möglich ist und wann wieder ein ersehntes Training stattfinden kann. „In der Zwischenzeit werden wir uns mit einem sportlichen Alternativprogramm fit halten müssen.“

Die in der Landesliga spielende Union-Zweitvertretung hatte vier Spieltage vor dem Schluss nichts zu befürchten. Als Tabellensechster war der Klassenerhalt so gut wie sicher. Der TTC Union III, der TTC Olympia und der TTSC 71 belegten in der Bezirksliga die Plätze vier bis sechs.

In der Kreisliga steht die Entscheidung noch aus

„Es war damit zu rechnen, dass die Saison abgebrochen und entweder die Hinrunden-Abschlusstabelle oder die jetzige Tabelle gelten wird. Die Verbände, Bezirke und Kreise leben doch hauptsächlich von den Ordnungsstrafen. Da ist es eigentlich logisch, dass die aktuelle Tabelle eingefroren worden ist“, erklärt Robert Sich, Geschäftsführer des TTC Olympia.

Für den Verein bedeutet die Entscheidung, das die erste Mannschaft in der Bezirksliga verbleibt. Das zweite Team steigt vermutlich in die Kreisliga ab. Eine Entscheidung steht dort noch aus.

Damen von Union Mülheim bleiben in der Liga

Noch drei Begegnungen hätte das Damenteam des TTC Union in der Verbandsliga absolvieren müssen. Nun schließen die Mülheimerinnen die Saison als Tabellensiebte unter zehn Mannschaften und somit mit dem Klassenerhalt ab.

Eine klare Meinung zum Saisonabbruch hat Union-Kapitänin Katja Wehren: „In der jetzigen Situation ist es die einzig richtige Entscheidung. Natürlich hätten wie die Saison gern zu Ende gespielt, aber im Moment verschieben sich die Prioritäten. So lange nicht ausreichend Menschen immun gegen den Coronavirus sind und es noch keinen Impfstoff gibt, müssen wir alle dazu beitragen, dass die Infektionsrate weiter sinkt. Wir vermissen unseren Sport sehr, aber nun müssen auch wir uns zurücknehmen.“.