Coronavirus: 1. BV Mülheim war bereit für die German Open

Die Absage der Yonex German Open am Mittwoch hat auch den ausrichtenden Verein, den 1. BV Mülheim überrascht. Der Verein war für das Turnier, das am Samstag hätte beginnen können, gerüstet.

„Wir standen in den Startlöchern, aber der Startschuss ist nicht gefallen. Es war eine Minute vor zwölf“, sagt Frank Thiemann, 1. Vorsitzender des 1. BV Mülheim. Er war bis zuletzt davon ausgegangen, dass das Turnier seinen normalen Lauf nimmt.

Vorsitzender hätte sich eine Alternative gewünscht

„Ich persönlich finde, man hätte sich zunächst über Alternativen Gedanken machen können. Vielleicht mit Desinfektionsmitteln und auch mit Aufklärung über das Virus“, gibt Thiemann Einblicke in seine persönliche Gedankenwelt. Im Verein hätte es nur einzelne Nachfragen gegeben, der Großteil der 150 freiwilligen Helfer sei bereit gewesen, viele hätten sich extra Urlaub genommen.

„Die Enttäuschung ist bei allen natürlich sehr groß, aber wir müssen es jetzt so akzeptieren. Wir haben bereits sehr viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. Das Catering war bestellt, am Samstag hätten wir die ersten Athleten vom Flughafen abgeholt“, so Thiemann. Das alles sei nun hinfällig.

Über weiteres Vorgehen wird am Freitag informiert

Ob, und wenn ja welche Alternative es gibt, wird am Freitag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben. „Da müssen wir die weitere Entwicklung abwarten“, sagt Thiemann.