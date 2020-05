Darts-Saison abgebrochen: Mülheimer zwischen Jubel und Frust

Das Präsidium des Nordrhein-Westfälischen Dartverbandes (NWDV) hat die Saison 2019/20 für beendet erklärt. Der Ligaspielbetrieb wird abgebrochen. Entscheidend für den Auf- und Abstieg sind die Abschlusstabellen nach der Hinrunde.

Die bereits ausgetragenen Rückrunden-Begegnungen werden nachträglich nicht gewertet. Relegationsspiele wird es nicht geben. Damit verbleiben die vier ranghöchsten Mülheimer Mannschaften in ihren Ligen.

1. DC Mülheim hält die NRW-Liga

„Es ist die richtige Entscheidung, die Saison abzubrechen. Auch wenn wir die restlichen Spiele noch gern ausgetragen hätten. Nun herrscht aber für alle Beteiligten Klarheit“, sagt Christoph Hesse, Spieler und Mannschaftsführer des 1. DC Mülheim.

Der DCM kämpft in der 1. NRW-Liga um Meisterschaftspunkte und belegt in der Endabrechnung unter zehn Teams mit 9:9 Punkten den sechsten Platz — Klassenerhalt. Hesse: „Bei der Wertung der Saison hätte es auch andere Lösungen geben können. Aber das entscheidet nun einmal der Verband. In unserer Liga wäre alles in jeder Variante ähnlich ausgegangen. Wir standen nach der Hinrunde und auch zum Zeitpunkt des Saisonabbruches im Mittelfeld. Daher ist es für uns als Verein letztendlich egal.“

DC Mühlenkrug entkommt der Relegation

Hinter der Entscheidung des Dachverbandes steht auch der DC Mühlenkrug. Die Mülheimer kämpften in der 2. NRW-Liga um den Klassenerhalt. Als Tabellenachter zum Abschluss der Hinrunde hätten sie in die Relegation gemusst, doch da diese nicht ausgetragen wird, ist der Ligaerhalt in trockenen Tüchern.

„Die Entscheidung, die Saison abzubrechen, ist zu einhundert Prozent richtig. Viele Vereine bestreiten ihre Heimspiele in Gaststätten, dazu zählen wir auch. Schon allein aufgrund der Umsetzung der notwendigen Hygienestandards wäre die Organisation der Partien zu schwierig geworden“, sagt Michael Klassen.

Der Vorsitzende des DC Mühlenkrug weiter: „Bei einer solchen Entscheidung wird man es nie allen recht machen können, aber ab einem gewissen Punkt muss man den Schnitt machen.“

Dart-Devils Mülheim und Kakadu Darts schneiden in der Regionalliga gut ab

In der Regionalliga landeten die Dart-Devils Mülheim und das Team von Kakadu Darts auf den Plätzen drei und vier. Damit verbleiben sie in der Liga. Dahinter klafft in der kommenden Saison eine Lücke, denn die beiden Bezirksligisten aus Mülheim, Arrows Achenbach und die zweite Mannschaft des 1. DCM, belegten nach der Hinrunde jeweils einen Abstiegsplatz und treten damit künftig in der Bezirksklasse an. Für diese beiden Teams ist der Saisonabbruch besonders bitter.