Kanu DJK Ruhrwacht bietet Kanuwandern-Kurs an

Mülheim. Zwei Termine bietet die DJK Ruhrwacht an, um das Kanuwandern zu erlernen. Beide finden unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen statt.

Die DJK Ruhrwacht bietet am 5. Juni und am 16. Juni von 18 bis 19.30 Uhr einen Einführungskurs im Kanuwandern an. Mit Kanuwandern wird das Befahren eines Gewässers mit dem Kanu bezeichnet. Kanufahren ist leicht zu erlernen, um das Boot zu beherrschen, braucht es aber dennoch Übung. Das können interessierte Anfänger, die schwimmen können müssen, nun bei der DJK Ruhrwacht lernen.

Das Bootsmaterial, Paddel und Schwimmweste werden gestellt, Sportbekleidung ist in zweifacher Ausführung mitzubringen. die Anmeldezahl ist begrenzt, die Kursgebühr beträgt 20 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail an info@djk-ruhrwacht.de möglich. Mehr Informationen erteilt auch die Geschäftsstelle der DJK, Mintarder Straße 19, dienstags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 16 bis 19 Uhr oder telefonisch unter 0208-483071.