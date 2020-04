Drei Deutsche Meisterschaften abgesagt

Der Spielbetrieb im Deutschen Badminton-Verband ist aufgrund des Coronavirus schon länger bis zum 31. Mai 2020 ausgesetzt. Nun hat sich das Führungsgremium des olympischen Spitzenverbandes auch dazu entschieden, die Deutschen Meisterschaften ausfallen zu lassen. Dies betrifft neben den Städten Bonn und Rinteln auch Mülheim an der Ruhr.

In Bonn sollten die Deutschen Juniorenmeisterschaften eigentlich gerade vorbei sein, sie waren vom 24. bis zum 26. April geplant, in Rinteln sollten die Deutschen Altersklassenmeisterschaften (22. bis 24. Mai) stattfinden. In Mülheim sollten die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften U19 und U15 vom 1. bis zum 3. Mai ausgetragen werden.

Keine Deutschen Meister

Dementsprechend gibt es bei den Jugend-, den Schülermannschaften, und in den Altersklassen U22 sowie O35 bis O75 dieses Jahr keine Deutschen Meister.

„Zum einen ist nicht absehbar, wann der Turnierbetrieb überhaupt wieder normal ablaufen kann. Zum anderen ist der Terminkalender auf internationaler wie auf nationaler Ebene so voll, dass eine Verschiebung nicht möglich erscheint. Nicht zuletzt spielt eine Rolle, dass die Ausrichter, die für die betroffenen Veranstaltungen vorgesehen waren, das jeweilige Turnier nicht unbedingt zu einem anderen Zeitpunkt durchführen können“, erläutert DBV-Präsident Thomas Born.