Dreimal Kiefer, einmal Grote – Uhlenhorst im Halbfinale

In der Schlussphase mussten die Damen des HTC Uhlenhorst noch einmal zittern. Tara Duus zog noch einmal ab, ihr Schuss von rechts zischte aber links am Gehäuse von Femke Jovy vorbei. Es war überstanden. Uhlenhorst rettete die knappe 4:3 (3:3)-Führung über die Zeit und löste das Ticket für das Final Four in Stuttgart.

Nach einer Grünen Karte gegen Melanie Terber sahen sich die Uhlenhorster in der Schlussphase eines umkämpften Spiels noch einmal unter Druck. Denn die Mannheimer, die ihre Torhüterin für eine weitere Feldspielerin vom Parkett nahmen, konnten die Schlussphase in doppelter Überzahl bestreiten. „Es wurde extrem eng“, so HTCU-Coach Daniel Kamphaus.

Uhlenhorst lässt die vorzeitige Entscheidung liegen

Dabei hätten es seine Schützlinge durchaus schon vorzeitig richten und den Einzug ins Halbfinale gegen den Club an der Alster deutlich besiegeln können. Dinah Grote verfehlte zunächst aber knapp das Mannheimer Gehäuse, als sie dann in den letzten Sekunden das leere Tor anvisierte, verhinderte ein in so gerade noch dazwischen gehaltener Schläger einer Mannheimer Verteidigerin das 5:3 für Mülheim.

Bis dahin war es vor allem in Halbzeit eins ein offener Schlagabtausch. Vera Schultz brachte Mannheim nach einer Ecke in Front (8.), Katharina Kiefer glich aus (17.). Die erneute TSV-Führung durch Laura Keibel (19.) egalisierte erneut Kiefer (21.), ehe sie in Minute 28 ihren Hattrick perfekt machte.

Kiefer setzt taktische Vorgaben um

„Dreimal haben wir den Ball von links in den Kreis gelegt und drei Mal hat sie den Ball dann über die Linie gedrückt. Sie hat es taktisch sehr gut umgesetzt und stand immer goldrichtig“, lobte Daniel Kamphaus seine Stürmerin.

Lange währte die Führung aber nicht, erneut Laura Keibel glich nur wenige Sekunden nach dem Uhlenhorster 3:2 aus (28.). So war es schließlich Dinah Grote, die das entscheidende Tor erzielte. In Minute 34 verwandelte sie eine kurze Ecke – das 4:3 war schließlich auch der Endstand.

Uhlenhorst profitiert von den Spitzenspielen

„Wir haben auch von den Spielen gegen Düsseldorf und Köln profitiert, die ebenfalls auf Messersschneide standen und in denen wir Stand gehalten haben. Die Mädels haben bis zum Schluss den Glauben gehabt, das Spiel zu gewinnen“, so Kamphaus.

HTC Uhlenhorst Viertelfinale HTC Uhlenhorst Viertelfinale

TSV Mannheim – HTC Uhlenhorst 3:4 (3:3)

Tore: 1:0 Schultz (8., E), 1:1 K. Kiefer (17.), 2:1 Keibel (19.), 2:2, 2:3 K. Kiefer (21., 28.), 3:3 Keibel (28.), 3:4 Grote (34., E).

HTCU: Jovy – Birkner, M. Kiefer, Windfeder, Grote, Köllinger, Kresken, Ankenbrand, K. Kiefer, Terber, Hiepen, Meister.

Grüne Karten: Keibel – Köllinger, Terber.

Schiedsrichter: Lohse – Ströhle