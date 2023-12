Ex-BVB-Profi übernimmt Mülheimer Landesligisten

Mülheim 75 Mal lief David Odonkor in der Bundesliga auf, 16 Mal in der Nationaelf. Nun übernimmt der ehemalige Profi einen Landesligisten.

Großer Coup für den Mülheimer Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard: David Odonkor wird neuer Cheftrainer in Mintard. Das bestätigte der 39-jährige WM-Teilnehmer von 2006 gegenüber RevierSport.

„Ja, ich habe am Dienstagabend in Mintard unterschrieben. Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Ich bin voller Tatendrang und will die Mannschaft weiterentwickeln. Ich habe die Jungs gesehen und da schlummert auf jeden Fall einiges an Potential. Zunächst gilt es für uns den Klassenerhalt zu sichern. Denn diese Landsliga-Staffel ist sehr eng und es gibt viele Absteiger. Ich freue mich auf diese Herausforderung“, sagt Odonkor, der in Düsseldorf lebt. „In einer halben Stunde bin ich in Mintard. Das passt“, ergänzt er.

Seit mehr als vier Jahren war Odonkor mittlerweile ohne Trainerjob. Bisher arbeitete der 39-Jährige als Sportlicher Leiter bei der Hammer SpVg, war Cheftrainer in Bad Pyrmont und bei TuS Dornberg sowie Co-Trainer beim SC Verl und Eskisehirspor in der Türkei.

David Odonkor: Nach Stationen in Bövinghausen und Düsseldorf geht es als Trainer weiter

Danach kickte er noch ein bisschen beim TuS Bövinghausen und dem SC Düsseldorf-West II. Nun wird der B-Lizenzinhaber wieder seine Trainer-Laufbahn fortsetzen - bei der DJK Blau-Weiß Mintard an der Stadtgrenze zwischen Mülheim und Essen.

Als Spieler steht der 75-malige Bundesligaprofi Odonkor den Klubs nicht mehr zur Verfügung. „Irgendwann ist auch mal Schluss. Ich habe am Trainer-Dasein Spaß und würde sehr gerne wieder täglich auf dem Rasen stehen und meine Erfahrungen an junge Talente weitergeben. Ich glaube schon, dass ich einiges erlebt habe und weitergeben kann“, erklärte Odonkor.

David Odonkor - aktive Karriere in Zahlen

Borussia Dortmund: 90 Spiele, 3 Tore, 10 Vorlagen

Borussia Dortmund II: 50 Spiele, 7 Tore, keine Vorlage

Betis Sevilla (Spanien): 52 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage

Alemannia Aachen: 23 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen

Goverla Uzhgorod (Ukraine): 14 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen

TuS Bövinghausen: 15 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

SC Düsseldorf-West II: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage

Deutsche Nationalmannschaft: 16 Spiele, 1 Tor

U21-Nationalmannschaft: 15 Spiele, 3 Tore

U20-Nationalmannschaft: 1 Spiel, kein Tor

U19-Nationalmannschaft: 10 Spiele, 1 Tor

