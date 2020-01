Frauen der DJK Styrum 06 sind in Überruhr chancenlos

Die stark ersatzgeschwächten Landesliga-Handballfrauen der DJK Styrum 06 waren bei der vierten Mannschaft der SG Überruhr chancenlos. Sie unterlagen dem Tabellenführer mit 16:33 (6:14).

Neben Haupttorschützin Simona Deutschländer mussten die Styrumerinnen dabei auch auf Torfrau Susanne Bednorz verzichten. Unterstützung kam deswegen mit Ilka Fitzner aus der Styrumer Reserve. Auch Jana Krebber und Tatjana Brecht haben aus der zweiten Mannschaft ausgeholfen.

Unterschied war schon in der ersten Hälfte erkennbar

So war der Leistungsunterschied schon in der ersten Halbzeit deutlich zu sehen, die „06erinnen“ lagen bereits mit 6:14 hinten. „Uns fehlten insbesondere im Angriff die Ideen“, sagte DJK-Trainer Gunnar Müller. Aber auch die Styrumer Defensive war zu „löchrig“, so dass die Essenerinnen leichtes Spiel hatten.

Nach der Pause machte sich dann aufgrund fehlender Wechselmöglichkeiten der Kraft- und Konditionsverlust bemerkbar, so dass Überruhr die Führung weiter ausbaute. Am Ende trennten beide 17 Tore. Ein Sonderlob geht an Sandra Kroll, die gleich auf drei Positionen zum Einsatz kam und dort ein gutes Spiel machte.





DJK: Fitzner – Stöckl (1), Gitzler (6/4), Bachmann (1), Stautenberg, Krebber (3), Schaare (3), Nell (1/1), Kroll (1), Brecht