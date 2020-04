Fünf Mülheimer Vereine kämpfen um Online-Turniersieg

Der Streaming-Anbieter Soccerwatch versüßt den Fußballern mit einem speziellen Social-Media-Turnier die spielfreie Zeit – und macht damit kräftig Werbung in eigener Sache. Insgesamt sind nämlich 256 Vereine vertreten, darunter auch fünf aus Mülheim.

Im Internet überträgt der Anbieter normalerweise Woche für Woche Amateurfußballspiele und hat damit jede Menge Tore auf Video. Den jeweils vermeintlich schönsten Treffer jedes teilnehmenden Teams haben die Verantwortlichen ausgewählt. Damit treten die Vereine gegeneinander an.

Sechs Spiele pro Tag bei Soccerwatch

Seit 10. April finden pro Tag sechs „Spiele“ statt. Jeweils zwei in einem Clip um 11, 13 und 20 Uhr. Auf Facebook und Instagram können die Fußballfans für ihr Team oder – sofern sie neutral sind – einfach für das schönere Tor voten. Natürlich nicht per Abstimmung, sondern per Kommentar unter dem jeweiligen Beitrag, denn nur das erzielt Reichweite für den Veranstalter.

Noch bis zum 3. Mai läuft die Abstimmung für die erste Hauptrunde. Ab der zweiten Runde können auf Wunsch der Vereine die Tore ausgetauscht werden. Das komplette Turnier soll bis Ende Mai dauern. Der Sieger erhält einen Pokal, einen Trikotsatz und ein Jahr lang die kostenfreie Nutzung des Soccerwatch-Coachingtools, das zur Spielanalyse eingesetzt werden kann.

Gute Chancen für den SV Raadt und RW Mülheim

Auch fünf Mülheimer Teams sind am Start. Die größte Chance auf das Weiterkommen hat nach jetzigem Stand der SV Raadt, der mit einem Treffer seiner Damenmannschaft gegen Selimiye Spor Eving antritt, sowie RW Mülheim im Duell gegen Ratingen 04/19.

Auch der Dümptener TV (gegen Schwarz-Weiß Essen) und der Mülheimer FC 97 (gegen die SG Hemer) waren schon dran, konnten bislang aber nur wenige Stimmen für sich verbuchen.

Am Montag, 27. April, steigt auch die DJK BW Mintard und somit der letzte Mülheimer Verein mit in den Wettbewerb ein und tritt gegen den VfR Sölde aus Dortmund an.