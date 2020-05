Geisterrennen auf der Galopprennbahn

Mülheim. Der Renntag in Mai findet statt! Allerdings sind keine Zuschauer zugelassen. Für dieses Problem hat sich der Rennclub Mülheim etwas ausgedacht.

Weitere „Geisterspiele“ sind ab dem 16. Mai in den Fußball-Bundesligen geplant. „Geisterrennen“ wird es schon zuvor auf der Raffelberger Galopprennbahn geben. Der Rennclub Mülheim bestätigte, dass der Mai-Renntag am Samstag, 9. Mai, ab 12 Uhr stattfinden wird.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung als After-Work-Renntag am Montag, 11. Mai, über die Bühne gehen. Aufgrund der Kooperation mit der PMU, in Europa führender Anbieter für Pferdewetten, werden die Rennen aber nun schon am Samstag durchgeführt — ohne Zuschauer!

Erleichterung, Vorfreude und ein Livestream

„Die Vorfreude in den Ställen ist groß. Wir sind erleichtert, dass unsere Pferde endlich wieder laufen können, um sich für höhere Aufgaben respektive der Zucht zu empfehlen. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Leistungsprüfungen ohne Zuschauer stattfinden. Das ist der einzige Wermutstropfen“, sagt Rennclub-Geschäftsführer Günter Gudert.

Für die Pferdesport-Interessierten gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Rennen am Samstag via Livestream zu verfolgen. Der Rennclub Mülheim bietet diesen Service kostenfrei über seine Internetseite www.rennclub-muelheim.de an.

Der Dachverband „Deutscher Galopp“ wird die Veranstaltung am Raffelberg ebenso übertragen wie selbstverständlich auch diverse Wettanbieter auf ihren Portalen. Neun Rennen mit insgesamt 87 Vollblütern stehen am Samstag ab 12 Uhr auf dem Programm. Der letzte Start ist um 16.10 Uhr geplant.