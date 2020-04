Handball-Kreis entscheidet: Vier Mülheimer Aufsteiger

Nach dem Handballverband Niederrhein schließt sich erwartungsgemäß auch der Kreis Rhein-Ruhr der Meisterschaftsentscheidung per Quotientenregelung an – und macht damit vier Mülheimer Teams zu Aufsteigern.

Dass die Damen des HSV Dümpten in die Landesliga aufsteigen würden, stand praktisch schon seit Wochen fest. Nun ist der Durchmarsch endgültig perfekt.

Gleich zwei Mülheimer Neuzugänge gibt es in der Männer-Bezirksliga. Der SV Heißen und die DJK Styrum 06 II sicherten sich die Meisterschaften in den beiden Kreisliga-Gruppen. Meister der Kreisklasse und damit Aufsteiger in die Kreisliga ist der DJK-VfR Saarn III.

Jugend siegt ohne gespieltes Finale

In der Jugend hat der Handballkreis beide Endspielteilnehmer der A-Jugend zu Kreismeistern erklärt. Schließlich kann das Finale nicht stattfinden.

Bei den Jungen freut sich der DJK-VfR Saarn, bei den Mädchen die JSG Tura 05. Tura stellt auch den Kreismeister der weiblichen C-Jugend, während der SV Heißen sich über Platz eins bei den E-Mädchen freuen darf. Die HSG Mülheim ist Gruppensieger der D-Jugend-Kreisklasse