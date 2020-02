Handballerinnen des SV Heißen ohne Chance in Merscheid

Für die ersatzgeschwächten Verbandsliga-Handballerinnen des SV Heißen war am Samstagabend beim Wald-Merscheider TV nichts zu holen. Sie unterlagen am Ende deutlich mit 25:31. Nur einmal ging der mit einem „Rumpfkader“ angereiste SVH nach rund sechs Minuten in Führung (5:4).

Ansonsten liefen die Heißenerinnen schon in der ersten Halbzeit immer wieder einem knappen Rückstand hinterher, den der WMTV zur Pause dann sogar noch auf vier Tore ausbaute (15:11). Dennoch schien die Partie zu dem Zeitpunkt noch nicht entschieden zu sein.

Keinen Zugriff mehr aufs Spiel

Allerdings bekamen die Mülheimerinnen in der zweiten Hälfte gar keinen Zugriff mehr auf das Spiel, vielleicht auch, weil ersatzgeschwächt die Kräfte schwanden. So konnten sie das Blatt nicht mehr zu ihren Gunsten wenden. Stattdessen bauten die Gastgeberinnen ihre Führung auf in der Spitze sieben Tore aus (27:20), da waren noch knapp zehn Minuten zu spielen.

„Abhaken und weiter an sich arbeiten“, wollen die Heißenerinnen nun. Denn schon am Dienstag, 25. Februar, empfängt der SVH um 20 Uhr den Tabellenzwölften, den Turnerbund Wülfrath II, an der Kleiststraße, wo es wieder einen doppelten Punktgewinn geben soll.

Wald-Merscheid - SV Heißen 31:25 (15:11)

SVH: Cornelsen, Pichottka - Neulken (1), Küsters, Arto (5), Kühn (1), Buschmeier (6), Eifert (3), Radetzki (3), Reschke (4/4), Brügge (2)