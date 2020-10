Die Westdeutsche Meisterschaft im Hockey live: Verfolgen Sie bei uns die Turniere in voller Länge.

Westdeutsche Meisterschaft Hockey Live: Die Westdeutsche Meisterschaft in voller Länge

Mülheim/Duisburg/Düsseldorf Die Westdeutsche Meisterschaft der Hockey-Junioren im Live-Stream: Verfolgen Sie bei uns die Turniere am Wochenende mit dem exklusiven Fan-Deal.

Hockey live und in voller Länge: Sowohl die weibliche und männliche Jugend B als auch die Mädchen und Knaben A kämpfen am Wochenende bei der Westdeutschen Meisterschaft um den Titel. Bei uns können Sie mit dem exklusiven Fan-Deal alle Spiele live und in voller Länge verfolgen.

Hinweis: In diesem Text finden Sie dann zum Wochenende die Links zu den jeweiligen Live-Streams.

Um 10 Uhr startet am Samstag das Turnier der weiblichen B-Jugend. Dann treten die besten Hockeyspielerinnen der Region gegeneinander an und kämpfen um die Westdeutsche Meisterschaft. Im Anschluss und am Sonntag dann treffen die besten Teams der anderen Altersklassen aufeinander. Sie können nicht live vor Ort sein? Kein Problem. Bei uns können Sie mit dem exklusiven Fan-Deal alle Spiele in voller Länge live verfolgen.

Hockey live: Wie können Sie zuschauen?

Für alle Hockey-Fans bieten wir im Zusammenhang mit den Westdeutschen Meisterschaft folgendes Paket an: Nach der Registrierung für 99 Cent können Sie unser Angebot umfassend nutzen - natürlich fallen darunter auch die Liveübertragungen am Samstag und am Sonntag. Das Angebot ist im Anschluss monatlich kündbar. Jeder weitere Monat kostet Sie 9,99 Euro. Im exklusiven Fan-Deal zur Westdeutschen Meisterschaft allerdings können Sie noch etwas sparen: Wenn Sie das Jahresabo auswählen, zahlen Sie nur 5 Euro im Monat.

Westdeutsche Meisterschaft: Warum müssen Sie sich registrieren?

Während der Abruf für Sie auf dem Handy oder PC ziemlich einfach erfolgt, steckt für uns viel Arbeit dahinter. Nicht nur, dass wir durch unsere Technik einen reibungslosen Ablauf gewährleisten wollen, für Sie haben wir auch Kollegen vor Ort im Einsatz, die die Spiele filmen und begleiten. Zudem bieten wir die Möglichkeit, die Spiele im Archiv in voller Länge noch einmal anzusehen. Also muss kein Trainer oder Betreuer die Spiele selbst aufzeichnen. Zudem ist es unser Ziel, unser Angebot der Live-Übertragungen in den kommenden Wochen und Monaten kontinuierlich auszubauen.

Wie können Sie sich freischalten?

Innerhalb von wenigen Augenblicken sind Sie für unser Online-Angebot freigeschaltet – folgen Sie einfach den Links zu den Livestreams. (Diese werden wir zum Wochenende in diesem Artikel veröffentlichen) Dort erscheint dann eine Paywall, über die sich sich schnell freischalten können. Ihr Vorteil: Zu den Westdeutschen Meisterschaften stellen wir einen exklusiven Fan-Deal bereit.

Wenn Sie bereits Print-Leser sind, können Sie sich einfach online freischalten lassen. Alle weiteren Informationen finden Sie unter:

www.waz.de/freischalten

www.nrz.de/freischalten

Was erwartet Sie darüber hinaus im Plus-Abo?

Sie haben Zugriff auf alle Premiuminhalte Ihres Nachrichtenportals. Dies sind unsere besten Artikel aus den Lokalredaktionen, exklusive Interviews, spannende Reportagen, Analysen oder Themenseiten mit gebündelten Serien aus Ihrer Tageszeitung. Die Plus-Artikel werden durch unsere Online-Redaktion datenjournalistisch aufbereitet und mit Chroniken, Dokumentationen, Archivmaterial und mit Multimedia-Inhalten wie Fotostrecken, Videos, Statistiken oder Podcasts angereichert. Zudem bietet unser Angebot exklusiven Journalismus von Lokalredakteuren bei Ihnen vor Ort, aus Ihrer Straße, Ihrem Stadtteil und Ihrer Region.