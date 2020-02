HSG Mülheim: Lukas Görgens wechselt an die Seitenlinie

Handball-Landesligist HSG Mülheim tritt am Samstag bei der Reserve des Kettwiger Sportvereins an. Das Spiel wird um 15.30 Uhr in Essen angepfiffen. Das Hinspiel gegen die Kettwiger hatte die HSG mit 29:21 gewonnen. Dennoch spricht Trainer Fabio Carlo von einem „unangenehmen Gegner“.

Denn gerade in heimischer Halle hätte der Sportverein schon dem einen oder anderen Favoriten ein Bein gestellt. Zumal die Kettwiger derzeit einen absoluten Lauf haben, ihre letzte Niederlage kassierten sie Anfang Dezember. Deswegen sind die Gastgeber auch in der Tabelle geklettert und stehen dort jetzt nur noch einen Platz hinter der Mülheimer Spielgemeinschaft auf Rang vier.

Neuigkeiten gibt es bei der HSG auch an der Seitenlinie. Denn erstmals wird Lukas Görgens gemeinsam mit Fabio Carlo auf der Trainerbank Platz nehmen. Denn der langjährige Spielmacher der Mülheimer will von nun an kürzertreten. Görgens leitet schon seit geraumer Zeit gemeinsam mit Carlo die Trainingseinheiten des Landesligisten. Ein Konzept, das gut zu funktionieren scheint, denn die HSG will die Zusammenarbeit mit den beiden auch über die Saison hinaus fortführen. „Einige Details sind da aber noch zu klären“, sagt Carlo.

Für die Nachfolge von „Lulu“ auf der Rückraum-Mitte-Position ist jedenfalls gesorgt. Denn mit Jonas Kolski, Calvin Stattrop und Neuzugang Edin Mesevic stehen den Mülheimern gleich mehrere Alternativen zur Verfügung.

Zukunft liegt in der zweiten Mannschaft

So ganz wird der 30-Jährige seine Handballschuhe wohl aber nicht an den Nagel hängen. Er will fortan für die in der Kreisliga spielende HSG-Reserve auf Torjagd gehen. Denn die will der Mülheimer Verein künftig stärken und dort auch einen kleinen Umbruch einleiten.