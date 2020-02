HSV Dümpten kassiert die sechste Niederlage in Serie

Mülheim. Auch in Überruhr stehen die Handballer des HSV Dümpten als Verlierer da. Zum sechsten Mal in Folge. Dabei wäre ein besseres Ergebnis drin gewesen.

Der HSV Dümpten kassiert bei der SG Überruhr eine deutliche 25:31-Niederlage. Allerdings hätten die Dümptener die Partie auch durchaus offener gestalten können, hätten sie ihre Chancen konsequenter genutzt.

In der ersten Hälfe hat die Abwehr der Gäste „gar nicht gestanden“. Sie bekam in der defensiven 6:0 keinen Zugriff auf die Essener Rückraumwerfer. Denn die „Rothosen“-Defensive war zu passiv und blieb oftmals mit den Hacken am Kreis, so dass sich starken Shooter der Gastgeber die Ecke beim Wurf aussuchen konnten.

Schlechte Abschlussquote des Dümptener Angriffs

Hinzu kam eine schlechte Abschlussquote der Dümptener Offensivabteilung. „Wir hätten sicherlich auch unsere 17 Tore machen müssen. Und da rede ich wirklich nur von den hundertprozentigen Torchancen“, sagt HSV-Trainer Rene Bülten. Aber so ging es mit deutlichem Rückstand in die Kabine (20:13).

In der zweiten Hälfte stellte der Dümptener Coach die Abwehr auf 3-2-1 um. „Das war richtig gut“, so Bülten. Der HSV konnte sich einige Bälle erkämpfen und kam so auf drei Tore heran, wie in der 43. Minute zum 21:18. Allerdings konnten sie insgesamt zu häufig die Ballgewinne nicht in Tore ummünzen. „Wenn wir dann nochmal auf zwei verkürzt hätten, dann hätte das Spiel vielleicht nochmal kippen können“, meint Bülten. Aber dafür darf man dem Tabellenvierten aus Überruhr eben auch keine Angriffsfläche bieten.

Am Ende ließen beim HSV die Kräfte nach

„Die nutzen jeden kleinen Fehler konsequent aus“, so der Dümptener Trainer. Und die mehrten sich gegen Ende der zweiten Hälfte wieder. Wohl auch, weil langsam aber sicher die Kräfte des HSV nachließen. Zum einen aufgrund der anstrengenden offensiven Deckung, zum anderen aber auch wegen der weiterhin dünnen Personaldecke. So musste Bülten früh auf Linksaußen Marco Hofmeister verzichten, der in der ersten Halbzeit umgeknickt war.

SG Überruhr - HSV Dümpten 31:25 (20:13)

HSV: Strenger, Lagerpusch - Hellmich (3/2), Märker (8), Heitmann (3), Hofmeister, Tebart (5), Muscheika, Michalski (2), Hentschel (2), Anhalt (2), Kiriakou