HSV Dümpten lässt im Derby gegen Styrum II nichts anbrennen

Die Bezirksliga-Handballerinnen des HSV Dümpten haben ihre Vormachtstellung in der Bezirksliga einmal mehr untermauert. Im Derby gegen die DJK Styrum 06 II setzten sich die Dümptener mit 25:16 durch. Verfolger Turnerbund Oberhausen hat dagegen gegen den Tabellenachten SC Bottrop Federn gelassen und lediglich ein Unentschieden geholt (25:25).

Dabei begann die Partie gegen die Styrumerinnen zunächst zäh, der HSV tat sich gegen die kompakt stehende Abwehr der Gastgeberinnen schwer. Nach rund 15 Minuten führte der HSV 4:3, nach etwa 20 Minuten stad es 5:5. Die Begegnung der beiden Mannschaften in der Hinrunde war dagegen schnell eine klare Sache zugunsten der Dümptenerinnen gewesen.

Styrum hatte mit Dümpten eine Rechnung offen

Styrum wollte die offene Rechnung begleichen, dass Trainer Stephan Schmidt füllte seinen Kader mit mit drei Spielerinnen aus der ersten Manschaft auf. Michiko Schaare, Sandra Kroll und Rebecca Stautenberg liefen für die zweite Mannschaft auf. Zudem hatten die „06erinnen“ Sarah Fuchs reaktiviert. Allerdings musste der Styrumer Coach mit Claudia Hein, Justine Bednorz und Sandra Schmidt auch den Ausfall von drei Leistungsträgerinnen kompensieren.

Bedingt durch diesen Umstand wirkte insbesondere die Styrumer Offensive an einigen Stellen nicht aufeinander eingespielt. Fehlpässe und Abspielfehler waren die Konsequenz, die der HSV eiskalt nutzte, um sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit erstmals mit fünf Toren abzusetzen (10:5). Die zweite Halbzeit gehörte dann ausschließlich dem HSV, der bis zur 45. Minute seinen Vorsprung auf zehn Tore ausbaute und schlussendlich als klarer Sieger vom Platz ging.

Tura Dümpten und Heißen verlieren

Damit war der HSV aber auch der einzige Mülheimer Bezirksligist, der punkten konnte. Denn sowohl Tabellenschlusslicht SV Heißen als auch die Damen der DJK Tura 05 Dümpten haben verloren. Die Turanerinnen unterlagen dem Tabellennachbarn Turnerbund Osterfeld mit 20:23. Nach einem guten Start (5:1) ließen sich die Dümptenerinnen durch die aggressive Gangart der Gäste ein Stück weit den Schneid abkaufen.

Sie schlossen ihre Angriffe zu überhastet ab, in der Abwehr bekamen sie die gegnerische Kreisläuferin nicht in den Griff, so dass Osterfeld zur Pause schon die Führung übernahm (11:10). Zwar hätte Tura im zweiten Durchgang Chancen gehabt, die Partie zu drehen, scheiterte jedoch immer wieder an der eigenen Nervosität.

Heißen kann das Spiel lange offen halten

Auch fehlte es etwas an der nötigen kämpferischen Einstellung, so dass sich der Turnerbund vorentscheidend auf 20:13 absetzte. Erst in den letzten zehn Minuten konnten die Mülheimerinnen das Ergebnis etwas verbessern.

Leer ging auch der SVH bei der DJK Adler Bottrop 07 II aus. Immerhin konnten die Heißenerinnen, die als absolute Außenseiter in die Partie gegangen waren, das Spiel lange Zeit offen halten. Vor allem, weil es der SVH schaffte, eine starke Defensive auf die Platte zu stellen. So kamen sie in der 45. Minute nochmal auf ein Tor ran (14:15). Allerdings schwanden dem dünn besetzten Heißener Kader immer mehr die Kräfte, was sich auch in der Torausbeute zeigte.

„Mit so vielen Fehlwürfen gewinnt man kein Spiel“, sagte SVH Trainer Tobias Lotz. Den Glauben an den Klassenerhalt haben die Heißenerinnen aber noch nicht verloren. Hoffnung macht ihnen dabei auch, dass sie noch alle direkten Konkurrenten an der Kleiststraße zu Gast haben.