HSV Dümpten rutscht nach Niederlage auf einen Abstiegsplatz

Mülheim. Der Schwung durch den Heimsieg am vergangenen Spieltag ist verpufft. Der HSV Dümpten hat das Auswärtsspiel in Essen unglücklich verloren.

Der HSV Dümpten verliert bei der MTG Horst Essen unnötig mit 27:32 (15:15). Die Niederlage ist umso ärgerlicher, weil die gesammelte Konkurrenz im Abstiegsplatz am Wochenende gepunktet hat.

Die Dümptener haben dadurch mit dem Solinger TB in der Tabelle den Platz getauscht und stehen auf einem Abstiegsplatz.

HSV Dümpten geht zu Beginn in Führung

Dabei begann eigentlich alles gut für die Gäste, die insbesondere in der Anfangsphase immer wieder mit zwei Toren führten und den Schwung aus dem Spiel gegen Ratingen mitzunehmen schienen. Die Hausherren machten anfangs in der Offensive einige technische Fehler, was der HSV in der 20. Minute sogar einmal ausnutzte, um sich auf 13:10 abzusetzen.

Dann allerdings stellten die Essener ihre Abwehr auf 5:1 um, was den Dümptenern nicht besonders schmeckte. Sie suchten verfrüht den Abschluss und gaben den Ball nach einem Fehlpass gleich ganz aus der Hand. Über Tempogegenstöße kamen die Gastgeber so zum 14:14-Ausgleich. Ausgeglichen blieb es dann auch bis zum Pausenpfiff (15:15).

Offensive Mülheimer Abwehr nach der Pause

Nach der Halbzeit überraschte HSV-Trainer René Bülten die Horster mit einer offensiven 3-2-1, was auch zunächst gut zu funktionieren schien. Der HSV gewann zwei Bälle und führte mit 17:16. Dann aber hatten sich die Essener auf diese Abwehrvariante eingestellt. Immer wieder nutzte vor allem Rückraumspieler Paul Griese den ihm gebotenen Raum. Auch in der späteren Manndeckung konnten die „Rothosen“ ihn nicht ausschalten. Er machte am Ende zwölf Treffer.

„Die 3-2-1-Deckung hat nicht gut gestanden“, kritisierte Bülten, der dann wieder auf eine defensivere Deckung umstellte. Zwar hatte der HSV mehrmals die Chance auf den Anschluss, scheiterte aber vor MTG-Torhüter Björn Heißenberg. Stattdessen setzten sich die Horster entscheidend ab. „Heißenberg hat mehr Bälle gehalten als unsere Keeper. Das kann in so einem Spiel den Unterschied machen“, so Bülten.

Horst Essen - HSV Dümpten 32:27 (15:15)

HSV: Strenger, Lagerpusch – Neikes (2), Gernand (3), Anhalt, Tebart (4), Hellmich (3/1), Märker (6), Heitmann (3), Batz (6), Michalski, Kiriakou, Hofmeister