Mit 42 Fotos: Beim 1. FC Mülheim herrscht buntes Treiben

Mülheim. 246 Tore fallen beim Hallenturner um den „Medl-Kids-Cup“ des 1. FC Mülheim. Das bedeutet über 180 Euro Spenden an einen Kindergarten in Gambia.

Mit weit ausgebreiteten Armen rennt der Nachwuchsspieler des SV Heißen über den halben Platz. Sein Treffer beim Hallenturnier des 1. FC Mülheim um den „Medl-Kids-Cup“ ist für ihn in diesem Moment das Größte. In Zeiten, da Bundesligaspieler nach Toren erst einmal abwarten, ob es nicht durch den Videoschiedsrichter doch noch aberkannt wird, sind das herrliche Bilder.

Beim Traditionsverein aus Styrum gehören die Hallenturniere für den Fußballnachwuchs seit mittlerweile elf Jahren zum festen Programm. 250 Zuschauer zählten die Organisatoren in der Halle an der Von-der-Tann-Straße.

Veranstalter freuen sich über faire Spiele

„Alle Spiele liefen fair ab“, freute sich „Löwen“-Geschäftsführer Detlef Weides. Dementsprechend gut war auch die Resonanz der auswärtigen Vereine. „Viele Vereine haben schon für das nächste Turnier ihre Zusage erteilt“, berichtete Weides.

Neun Bambini-Teams spielen in Mülheim um den medl Kids-Cup 1 / 42 Neun Bambini-Teams spielen in Mülheim um den medl Kids-Cup Dabei kicken die kleinen Nachwuchsfußballer für einen guten Zweck, denn für jedes erzielte Tor geht eine Spende an eine Schule in Gambia. Foto: Martin Moeller

Das Organisationsteam konnte sogar mehrere kurzfristige Absagen verkraften, weil es im Vorfeld eine Warteliste erstellt hat. So konnten andere Vereine für die fehlenden Teams einspringen und trotzdem ein komplettes Turnierfeld garantieren.

Ein besonderer Ansporn beim „Medl-Kids-Cup“ ist die Tatsache, dass mit jedem Treffer ein guter Zweck verbunden ist. Pro Tor spenden der 1. FC Mülheim und zwei Sponsoren jeweils 25 Cent an den Kindergarten Mülheim an der Ruhr in Marakissa im afrikanischen Gambia.

Dreimal 61,50 Euro als Spende

Diesmal trafen die Mannschaften insgesamt 246-mal ins Schwarze und kamen damit ganz dicht an die Zahl aus dem vergangenen Jahr heran. Damals waren es 249 Tore. Damit spendete der Verein 61,50 Euro nach Afrika, die beiden Sponsoren ebenfalls.

Die heimischen Talente des hatten ebenfalls viel Freude – allen voran die E-Junioren. Die E2 des 1. FC Mülheim erreichte das Finale gegen den DSC Wanne-Eickel und gewann am Ende im Siebenmeterschießen mit 10:9. Die E1 wurde nach einem 3:0-Erfolg im kleinen Finale Dritter.

GSG stoppt Styrums D-Junioren

Ebenfalls bis ins Endspiel kamen die D-Junioren, die sich aber der GSG Duisburg mit 1:2 geschlagen geben musste. Union 09 wurde Vierter.

Ohne Mülheimer Beteiligung fand die Endrunde der F-Junioren statt. Der FSV Duisburg sicherte sich klar den ersten Platz gegenüber der SpVgg Steele (5:0), Dritter wurde Preußen Duisburg nach einem 2:1 über den SuS Dinslaken. Die Teams des Gastgebers landeten auf den Plätzen sechs, acht und neun.