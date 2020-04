Mit Videos: Fitness-Workouts für das heimische Wohnzimmer

Die Fitnessstudios bleiben auch in den kommenden Wochen geschlossen, Heimtraining steht auf dem Stundenplan.

Gemeinsam mit Crossfit Duisburg haben wir vier Videos produziert, mit denen ihr trainieren könnt. Trainer und Geschäftsführer Andreas Ibold verrät im Interview zudem, worauf beim Training zu achten ist.

Hallo Herr Ibold. Was empfehlen Sie, um auch während Corona fit zu bleiben?

Andreas Ibold: Zunächst einmal muss man sagen: Das schlechteste, dass man machen kann ist, gar nichts zu machen. Man muss etwas improvisieren und kreativ sein, weil man im Fitnessstudio natürlich ganz andere Möglichkeiten hat. Statt Hanteln kann man vielleicht auf eine Wasserflasche oder einen Besenstiel zurückgreifen, um die Übungen durchzuführen.

Also sind Alltagsgegenstände gut geeignet. Welche Übungen sollten damit gemacht werden?



Am besten ist es, mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten. Da kann auch jeder den Schwierigkeitsgrad gut an seine Fähigkeiten anpassen. Kniebeugen oder Liegestütze sind beispielsweise für Einsteiger genauso geeignet wie für Fortgeschrittene. Nur, dass der Einsteiger eben weniger Wiederholungen macht.

Wie kann ich dabei denn kontrollieren, dass ich die Übungen auch sauber durchführe?

In den Trainingsvideos und auch auf unserem Youtube-Kanal erklären wir, was wichtig ist. Bei jeder Übung gibt es drei bis vier Hinweise, die man beachten sollte. Auch eine Selbstkontrolle vor dem Spiegel oder durch einen Trainer, den man per Video zu schalten kann, ist gut. Außerdem sollte eine saubere Ausführung der Übung immer vor der Anzahl der Wiederholungen stehen.

Wer alleine trainiert, hat es vielleicht auch schwerer, sich zu motivieren. Wie lässt sich die Motivation hochhalten?

Am besten vernetzt man sich mit Freunden und kann so eine Challenge starten. Die Übungen sind so, dass man sich gut vergleichen kann. Es hilft auch, Abwechslung ins Trainingsprogramm zu bringen. Wenn man zwei Wochen das gleiche trainiert, wird es langweilig.

Und wie viele Einheiten sollten absolviert werden?

Genau so oft, als wenn das Studio geöffnet hätte. Also zwei bis dreimal die Woche für 30 bis 60 Minuten..

Mit diesen Videos kommen Sie fit durch die Coronapause:

Sport-Tutorial: Abwechslungsreiches Workout für Zuhause

Sport-Tutorial: Abwechslungsreiches Workout für Zuhause Sport-Tutorial- Abwechslungsreiches Workout für Zuhause

Sport-Tutorial: Workout für Anfänger und Fortgeschrittene

Sport-Tutorial: Workout für Anfänger und Fortgeschrittene Sport-Tutorial- Workout für Anfänger und Fortgeschrittene

Sport-Tutorial: Neues Workout für drinnen und draußen

Sport-Tutorial: Neues Workout für drinnen und draußen Sport-Tutorial- Neues Workout für drinnen und draußen

Sport-Tutorial: Fit durch den Frühling mit Workouts für Zuhause