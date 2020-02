Mülheimer FC 97 lässt in Praest seine Stärken vermissen

Mülheim. Nicht nur die Bedingungen in Praest machen dem Mülheimer FC zu schaffen, auch die Leistung entsprach nicht der normalen Form des Spitzenreiters.

Aufgrund der guten Voraussetzungen hatte sich der Mülheimer FC 97 den Start in die Restrunde der Fußball-Bezirksliga anders vorgestellt. Beim RSV Praest verlor der Tabellenführer mit 0:1 (0:0).

Die Niederlage hatte vor allem zwei Gründe. Zum einen: die Bedingungen. „Der Platz war ein Acker. Außerdem war er von allen Seiten so frei, dass der Wind da nur so rüberfegen konnte“, meinte MFC-Trainer Hakan Katircioglu.

Mülheimer spielen zu kompliziert und nicht schnell genug

Der Coach musste aber auch eingestehen – und das ist Grund zwei – dass seine Mannschaft nicht das auf den Platz bringen konnte, was sie vorher mit auf den Weg bekommen hatte und was sie eigentlich auch so stark macht.

„Wir haben zu kompliziert gespielt und viel zu lange den Ball gehalten“, sagte Katircioglu, der das schnelle Spiel seiner Mannschaft vermisste.

Spiel mit wenigen Tormöglichkeiten

Es entwickelte sich ein Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Als Murat Ergin dann im Zweikampf zu spät kam und eine unnötige Grätsche ansetzte, gab es Elfmeter für Praest. Alpay Erdem verwandelte zum letztlich entscheidenden 1:0 für die Emmericher.

In der Schlussphase erspielte sich der MFC kaum Chancen, um zumindest noch den einen Punkt mitzunehmen. Ein Weitschuss von Yusuf Isik war alles. Stattdessen sah Lucas do Espirito noch „Gelb-Rot“.

RSV Praest – Mülheimer FC 97 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Erdem (81.)

MFC: Özkan – Aldemir, C. Karabudak, S. Karabudak, Zuberovski (66. Do Espirito) – Isik, Cekic (73. Türk), Ergin – Garcia, Selmanovic, Moreira (66. Bulut)