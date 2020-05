Mülheimer FC bedient sich beim VfB Speldorf - doppelt!

Wenngleich die Entscheidung über die Wertung der aktuellen Fußball-Saison noch nicht endgültig getroffen ist, plant der Mülheimer FC 97 bereits für die Landesliga. Mit fünf Neuzugängen – davon zwei vom VfB Speldorf.

Burak Demirdere und Tekin Mang wechseln zum Mülheimer FC

Flügelflitzer Burak Demirdere und Allrounder Tekin Mang wechseln von Speldorf nach Styrum. Trainer Hakan Katircioglu wollte die beiden 20-Jährigen schon im vergangenen Sommer vom FSV Duisburg zum MFC holen, beide zogen dann aber einen Wechsel nach Speldorf vor.

Demirdere wurde beim VfB zum Stammspieler, stand in 20 Landesliga-Partien auf dem Platz. Tekin Mang kam immerhin auf zwölf Einsätze. Für Mang wäre es aufgrund der Konkurrenz auf seiner Position bei den Speldorfern ohnehin schwierig geworden. Demirdere hätten die Grün-Weißen allerdings schon gerne gehalten.

Ebenfalls innerhalb Mülheims wechselt Mete Kann Yaris. Den 17-Jährigen aus der A-Jugend des SC Croatia trainierte Katircioglu bereits als Coach von Croatias U17. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar.

Ebenfalls für die Abwehr ist Ibrahim Kücükarslan (26) eingeplant. Er kommt vom Bezirksligisten Adler Osterfeld. Cihad Saral (23) von der DJK Vierlinden kann im Mittelfeld auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen.

Ein Stürmer soll noch folgen

„Einen Platz lassen wir uns noch frei und halten noch Ausschau nach einem Stürmer“, verrät Hakan Katircioglu. Denn mit Wilson Moreira und Davi Pinto Freire plant der MFC vorerst nicht. „Das dauernde Hin und Her, dass sie mal in Deutschland sind und mal nicht, macht auf Dauer keinen Sinn“, so der Coach.

Lucas Belinello gehört hingegen zum Kader für die neue Saison.

Oguzcan Bahar rückt in die Sportliche Leitung

Die Gespräche mit dem aktuellen Kader führte bereits Oguzcan Bahar. Der 26-Jährige beendet seine Spielerlaufbahn und wechselt in die sportliche Leitung. Aufgrund der beiden Teams in der Bezirksliga und Kreisliga A war der MFC in den letzten Tagen bei zwei Videokonferenzen vertreten.

„Über 90 Prozent waren für einen Abbruch der Saison“, sagt Hakan Katircioglu. Unklar bleibt eben die Wertung der aktuellen Spielzeit. „Es sollen aber pro Liga zwei Mannschaften aufsteigen, von daher kann es uns fast egal sein“, so der MFC-Coach. Die Styrumer rechnen fest mit dem Aufstieg in die Landesliga.