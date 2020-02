Mülheim. Als Spitzenreiter startet der Mülheimer FC 97 am Sonntag in die Restrunde der Fußball-Bezirksliga. Rechtzeitig sind alle Spieler wieder fit.

Mülheimer FC kann rechtzeitig wieder aus dem Vollen schöpfen

Das Pflichtspieljahr 2020 könnte für die Bezirksliga-Fußballer des Mülheimer FC 97 äußerst erfolgreich beginnen. Neben dem angestrebten eigenen Sieg im Heimspiel am Sonntag gegen die DJK Vierlinden (15.15 Uhr, Ruhrstadion), spielen die Verfolger auf den Plätzen zwei bis neun allesamt in direkten Duellen gegeneinander.

MFC-Trainer Hakan Katircioglu weiß, dass gerade die Spiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller für seine Mannschaft besonders gefährlich werden können. Vierlinden steht unmittelbar über dem Strich und hat die Hoffnung, sich in der Rückrunde schnell abzusetzen. „Die Hoffnung wollen wir schnell zunichte machen“, sagt Katircioglu.

Duo wurde im Pokal extra noch geschont

Personell sieht es bei seiner Elf schon wieder deutlich besser aus. Auch die im Pokalspiel noch geschonten Serkan Cekic und Ahmet Aldemir sind wieder mit dabei. Fehlen könnte aber unter Umständen Sahin Karabudak, der in dieser Woche wegen seiner bestandenen Gesellenprüfung gefehlt hat.

Wer sich in der Vorbereitung wieder mächtig in den Fokus spielen konnte, ist der Brasilianer Lucas do Espirito, der nach acht Monaten Pause wieder zu alter Form findet. „Gegen Genc hat er schon ein starkes Spiel auf seiner Seite gemacht“, lobt Trainer Hakan Katircioglu den Flügelspieler.