Mülheimer Fußball-Trio fehlt noch ein Schritt bis zum Finale

Der Jugendfußball-Stadtpokal um den Medl-Cup biegt langsam in seine heiße Phase ein. Mit den B-Junioren des VfB Speldorf, des TuSpo Saarn und des SC Croatia stehen drei weitere Teilnehmer am Halbfinale fest. Die Vorschlussrunde der A-Junioren wird in dieser Woche komplettiert.

Der VfB Speldorf machte in der vergangenen Woche den Anfang und zog mit seinen B-Junioren durch einen 1:0-Erfolg über den TSV Heimaterde in die Runde der letzten Vier ein. Es folgte mit einem wesentlich klareren Ergebnis der TuSpo Saarn, der den MFC 97 mit 6:0 aus dem Weg räumte.

Croatia lässt an der Südstraße nichts anbrennen

Ähnlich klar mit 5:1 setzte sich der Niederrheinligist SC Croatia beim TuS Union 09 durch. Und das obwohl die „Kroaten“ mit ihrer zweiten Garde angetreten waren. Die Kern des Teams bereitete sich mit Trainer Ayhan Kirlangic auf das Duell gegen Borussia Mönchengladbach vor. Vergebens – das Spiel wurde abgesagt.

Bei den A-Junioren wartet der VfB Speldorf auf seine Mitstreiter im Halbfinale. Am Dienstagabend treffen Union 09 und Blau-Weiß Mintard aufeinander. Am Mittwoch folgen die Duelle des Mülheimer FC gegen den SC Croatia und des SV Rot-Weiß gegen den MSV 07.