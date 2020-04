Mülheimer Handballer trauern um Gerd Schneider

Die Mülheimer Handballfamilie trauert um Gerd Schneider. Der 62-Jährige ist am 24. April infolge einer Krebserkrankung verstorben. Der Mülheimer Handballsport hat damit auch eines seiner bekanntesten Gesichter der letzten 40 Jahre verloren.

Denn nicht nur der Mellinghofer TV und die HSG Mülheim haben dem handballverrückten Ausnahmetalent viel zu verdanken. Seine ersten Schritte auf dem Handballfeld machte der gebürtige Mülheimer schon im Kindesalter beim Turnerbund Speldorf am Blötter Weg. In der B-Jugend wechselte er zum Mellinghofer TV, der schon früh sein handballerisches Talent erkannte. Denn mit dem Erreichen des Seniorenalters ergatterte der 1,95 Meter große Rückraumspieler gleich einen Stammplatz in der ersten Mannschaft.

In der Saison 1980/81 war er maßgeblich am Wiederaufstieg des MTV in die Regionalliga (damals 3. Liga) beteiligt. Drei Jahre konnte die Mannschaft die Klasse halten, Schneider landete in jedem Jahr unter den Top 3 der Torschützenliste. „Der war schon ein absoluter Knaller“, so ein ehemaliger Weggefährte über den linken Rückraumwerfer.

Wechsel zu Hamborn 07

Trotz seiner herausragenden Leistungen hat sich Schneider nie in den Vordergrund gedrängt. Seine Mitspieler schätzten ihn als Teamplayer und Vereinsmenschen, auf wie neben dem Handballfeld.

In Erinnerung bleiben ihnen viele Abende, in denen man zusammengesessen hat, um stundenlang über das gemeinsame, geliebte Hobby zu philosophieren. Eben wegen dieser Eigenschaften hat es ihm auch damals niemand übelgenommen, als er nach dem Oberliga-Abstieg dem Mellinghofer TV den Rücken kehrte und bei Hamborn 07 anheuerte.

„Der Wechsel von Gerd hat uns zwar weh getan, aber für einen Spieler seiner Klasse war es für uns nachvollziehbar, dass er weiterhin in der Regionalliga spielen wollte“, erinnert sich Vereinskollege Wolfgang Bergmann zurück.

Rückkehr zum Mellinghofer TV

So ganz losgelassen hat Schneider den MTV dann auch nicht. Im Herbst seiner Karriere, in der Saison 1992/93, kehrte er als Spielertrainer zum Mellinghofer TV zurück. Mit ihm kam ein Stück weit der Erfolg zurück, es gelang gleich der Aufstieg von der Landes- in die Verbandsliga.

Nachdem Schneider seine aktive Laufbahn beendet hatte, war es für ihn selbstverständlich, seine handballerische Erfahrung weiterzugeben. Nach dem Zusammenschluss des MTV mit Rot-Weiß Mülheim und später der DJK Unitas Speldorf zur HSG Mülheim, hat er sich für viele Jahre, bis weit in die 2000er, als Trainer zur Verfügung gestellt.

Zeitweise hat der unermüdliche Schneider sogar die erste und zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft parallel betreut. Dabei hat ihm die Nachwuchsförderung immer besonders am Herzen gelegen. Er fand mit seiner Art einen guten Draht zu den Jugendlichen und hat es geschafft, viele Mülheimer Talente frühzeitig in den Seniorenbereich zu integrieren.

Einige von ihnen, wie Tim Görgens, gehören immer noch zum Kader der heutigen Landesligamannschaft. Sportler, Trainer, die sich so engagieren wie Gerd Schneider es zeitlebens getan hat, sind ein Geschenk für jeden Verein. Gerd Schneider hinterlässt seine Ehefrau Therese sowie zwei Kinder, Katharina und Sebastian.