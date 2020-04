Im Schach finden aufgrund des Coronavirus derzeit keine Turniere und Mannschaftsspiele statt. Zumindest sitzen sich die Kontrahenten nicht am Brett gegenüber. Die Schachspieler haben aber den Vorteil, dass sie ihren Sport — wenn auch nur eingeschränkt — online durchführen können.

Darüber und auch über sein gerade erschienenes Buch sprachen wir mit Daniel Hausrath, Bundesligaspieler des SV Mülheim-Nord.

1. Daniel Hausrath, Ihr Buch mit dem Titel „Double Fianchetto — the modern chess lifestyle“ ist soeben erschienen. Worum geht es darin?

Es ist ein Schachbuch in englischer Sprache. Es geht um verschiedene Aufstellungen, in denen beide Läufer finachettiert werden — ausführlich kommentiert und dargestellt in 62 Partien, dazu ein wenig Lebensgeschichte und Anekdoten.

2. Was kann sich denn der Laie unter „Double Fianchetto“ vorstellen?

Man bezeichnet damit die Aufstellung eines Läufers an der Flanke der eigenen Figurenaufstellung, auf einer der beiden Hauptdiagonalen des Brettes, in einer eigens dafür zu schaffenden „Höhle“ innerhalb der eigenen Bauernstruktur. Von dieser Position aus wirkt der Läufer auf das Zentrum und über das Zentrum hinweg auf den diagonal gegenüberliegenden, gegnerischen Flügel ein. Beim Doppel-Fianchetto werden die Läufer auf beiden Flügeln, Königs- und Damenflügel, fianchettiert.

3. Die Bundesligasaison ist unterbrochen, es gibt eine Turnierpause und die Räumlichkeiten des SV Nord sind geschlossen. Gibt es Alternativen?

Die Mitglieder spielen auf der Online-Plattform „LiChess“. Es finden täglich Turniere statt. Im Schnitt nehmen jeden Tag 20 unserer Vereinsmitglieder daran teil.

4.) Online ist das Stichwort. Bei der deutschen Internet-Meisterschaft konnten sie sich nach erfolgreicher Vor- und Zwischenrunde für die Endrunde qualifizieren. Zwölf Spieler werden im Mai daran teilnehmen. Welche Ambitionen haben Sie?

Grundsätzlich sollte jeder, der in einer Endrunde steht, den Anspruch haben, diese zu gewinnen. Ich gehöre zwar nicht zu den Favoriten, aber im Blitz zählt vor allem die Tagesform und auch ein wenig Glück.