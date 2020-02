Mülheimer SV holt 0:2-Rückstand gegen Friedrichsfeld auf

Mülheim. Was für ein Abend in der Bezirksliga. Der Mülheimer SV 07 liegt mit 0:2 hinten, fasst sich dann aber ein Herz und wird kurz vor Schluss belohnt.

Mit der letzten Aktion des Nachholspiels gegen die SV 08/29 Friedrichsfeld hat sich der Fußball-Bezirksligist Mülheimer SV 07 nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden gesichert.

Der Punkt war unter dem Strich verdient, aber hing lange am seidenen Faden, weil die Hausherren erst nach ihrem Anschlusstreffer so richtig aufgewacht waren. „In der ersten Halbzeit stimmte die Mentalität nicht so richtig“, meinte auch Trainer Dimitri Steininger hinterher. Seine Mannschaft wirkte merkwürdig zurückhaltend und wurde für ihr Zögern auch früh bestraft.

Frühe Gästeführung in Mülheim

Einen missglückten Rückpass nutzten die Gäste zur frühen Führung nach acht Minuten. Die „07er“ hatten in der Folge zwar mehr Ballbesitz, leisteten sich aber auch jede Menge Fehlpässe. Erst kurz vor der Pause traf Alexander Zachries aus dem Nichts die Latte.

Halbzeit zwei begann dann mit dem nächsten Rückschlag. Jan Zuweis verlängerte eine Flanke per Grätsche ins eigene Netz. Doch der MSV reagierte stark. André Panz schickte Benjamin Kuhlewey auf die Reise und der vollstreckte zum 1:2.

Mülheimer SV wechselt offensiv

Das war der Weckruf für den MSV, zudem wechselte Dimitri Steininger offensiv aus. Sein Team war infolgedessen das aktivere, es fehlte aber oft der letzte Pass. In einer zunehmend vogelwilden Schlussphase traf erst Valentin Markic den Pfosten, dann prüfte Friedrichfelds Weigl den MSV-Keeper Giordani.

In der Nachspielzeit ließ sich Trainer Steiniger noch einmal die Restspielzeit vom Schiedsrichter ansagen: „Letzte Minute der Nachspielzeit“. André Panz flankte von rechts, der Ball segelte zum langen Pfosten, wo Mohammed Mharchi den Ball doch noch zum 2:2 ins Netz drückte.

Tore: 0:1 Özdemir (8.), 0:2 Zuweis (52., Eigentor), 1:2 Kuhlewey (53.), 2:2 Mharchi (90.+2)

Mülheimer SV 07: Giordani - Panz, Schoof, Zuweis, Wickert - Reis (53. Reis), Hysenlekaj (53. Mharchi) - Kuhlewey (70. Weißfloh), Emrula, Kaiser - Zachries (70. Markic)